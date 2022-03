He leído no sé dónde que Putin ha perdido moralmente la guerra; mientras tanto sigue empeñado en la destrucción masiva de sus vecinos. Los ucranianos, decididos a no rendirse, combaten calle por calle en Mariúpol, una ciudad portuaria prácticamente reducida a escombros. El juego más sucio de la historia ya se había encargado antes de borrar el recuerdo de la diáspora que la pobló durante décadas con dialectos y culturas propios a orillas del Mar Azov.

De Mariúpol era la madre de la escritora Natascha Wodin, que de niña había conocido el ocaso de su familia aristocrática bajo el terror de Stalin y que, posteriormente, fue deportada a un campo de concentración nazi. Su hija de diez años escuchó de ella «si hubieras visto lo que he visto yo…», palabras que jamás olvidaría. Con el tiempo indagó en los orígenes de aquella infortunada mujer, condenada a trabajar como esclava en las circunstancias más extremas, y escribió una conmovedora novela, publicada hace un par de años, donde cuenta cómo vino al mundo en medio una guerra civil, en compañía del hambre y el pánico atroz de quienes eran hostigados, deportados y asesinados. El miedo acompañó a la madre de Wodin durante el resto de los días, proyectado de todas las maneras posibles. Primero Stalin, luego la Segunda Guerra Mundial, los trabajos forzados con Hitler, y después la acusación de haber colaborado con el enemigo. Infelizmente deportada a Alemania para trabajar en la industria de guerra se encontraría finalmente con la amenaza de muerte en el caso de regresar a la Unión Soviética. A los treinta y seis años, ya no podía soportar su cruel y desarraigada existencia, y se quitó la vida. Comparable al amargo recuerdo de Wodin de su madre es el que aguarda a otros desplazados ucranianos que mañana, cualquier otro día, volverán a Mariúpol para comprobar lo que queda de ella y compadecerse de lo que ha sido. Malditas guerras.