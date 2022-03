Tres muchachas se encuentran en un andén de tren. Están en Polonia, cerca de la frontera de Ucrania. Se aprietan unas contra otras, se abrazan con fuerza y lloran. Lloran de manera paradójica, con desconsuelo y alegría a la vez. Hace tiempo que no se ven y estaban desesperadas por encontrarse. No sabían qué había sido de ellas y la posibilidad de una muerte violenta no era menor.

Nopólemo, que tiene muchas cosas que hacer, corre a la cocina, prepara la cafetera, que deja al fuego, y vuelve corriendo al salón porque se ha quedado prendado del televisor y no quiere perderse la imagen de esas jóvenes que lloran y se abrazan sin creerse que están juntas y a salvo. Del encuentro de las tres hermanas emana una energía infinitamente superior a la de todas las bombas atómicas que las potencias atómicas de este mundo puedan acumular. Es la de las muchachas una energía que trasciende al universo. Nopólemo, más bien reservado, no puede evitar que una lágrima corra por su cara. Y esa lágrima que corre por la cara de Nopólemo ya no es la lágrima de Nopólemo sino una lágrima que comparte con las tres caras de las hermanas que se abrazan unas contra otras y en la que Nopólemo y muchachas se funden en única humedad. Ahora no hay sillón de televisor donde Nopólemo se sienta, hay en su lugar un andén de tren en una estación fronteriza de Polonia, donde hace frío y el viento es inhóspito. En ese andén desangelado, Nopólemo se acurruca junto a las muchachas y, como ellas, aprieta con fuerza los huesos de su cabeza con los huesos de las demás cabezas, que se presionan unos contra otros queriendo fundirse en un oasis de trémula felicidad. No hay fronteras. Es la eternidad de un instante de epifanía amorosa que ni el dinero, ni la opulencia, ni el lujo podrán jamás emular. Suena la cafetera y Nopólemo vuelve desde la gélida estación fronteriza de Polonia al sillón en que está sentado viendo las noticias. El sonido de la cafetera es amenazante e insistente, así que se levanta raudo y corre a la cocina para apagar el fuego. Demasiado tarde, el café se ha desbordado y se ha quemado, y la cafetera se ha recalentado y huele a chamusquina. Son las cosas del afecto, un segundo de éxtasis fraternal en una estación polaca ha sido tiempo de sobra para que el café se hiciera y se rehiciera y se saliera de la cafetera y se esparciera por el poyo poniéndolo todo perdido y quién sabe si para que la cafetera estuviese a punto de estallar. Nopólemo, que, como siempre, tiene muchas cosas que hacer, se demora en limpiar con exquisito cuidado el desastre de su cocina. Friega y refriega el estropajo contra el café quemado que se incrusta en las superficies de la vitrocerámica, el poyo y la cafetera. Friega y refriega, y a pesar de que es un hombre muy ocupado, a pesar de que tiene muchas cosas que hacer, valora como un riquísimo tesoro ese contratiempo tan inofensivo. Y se le humedecen los ojos al sentirse privilegiado, en su cocina, limpiando el desaguisado, tan privilegiado, allí, a salvo, estropajo en mano, en su cocina, justo después de abrazar a las hermanas que se encuentran en un andén de una gélida estación de tren de Polonia fronteriza con Ucrania.