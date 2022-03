Todo tan revuelto

No tengo ganas de escribir cosas intensas que bastante revuelta está la vida. Tengo que oxigenarme y darme un respiro, vemos y escuchamos mucha miseria por segundo. Estos días les pedí a mis amigos en las redes que eligieran un tema para desarrollarlo en las 320 palabras que cada semana se pelean en el Volando bajito.

Todas las sugerencias que recibí llegaron eran reivindicaciones sociales relacionadas con la huelga de transportistas, Rusia, Ucrania, largas esperas en sanidad, la sangría de los autónomos, en fin, una retahíla de temas que lejos de alegrarme me enfadan. Así que como en este rincón mando yo escribo de lo que me viene a la cabeza y sigo a lo mío. Por cierto, hace unas semanas una pareja me saludó en uno de los restaurantes que transito con frecuencia, ‘La mas Negrita’. Me peguntaron para cuando una novela sobre un ‘volando’. Puse cara de susto y quedamos en tomarnos un café. «Ahora mismo», dije y les digo a ustedes, «estoy en una guerra de batallas que no puede hacer otra cosa que acabar el encargo. Serán meses de trabajo. Abro el correo leo y «Rosa. No he muerto». Texto de una buena amiga que escribe cada cuatro o cinco meses, siempre avisando que no ha muerto. Rosa tiene 81 años y hace diez o doce aprendió a escribir; lo primero que hizo cuando se sintió capaz de unir unas palabras fue liberar la pared de una habitación y estrenarse como escribiente. «Tengo tres perros y tres nietos, los quiero por igual. Rosa». Vive como quiere y la vida le deja. Hace nueve años conoció a una mujer por la que perdió la cabeza. Un día la muchacha, quince años más joven que Rosa, puso fin a su vida. Ella alquiló una casa en Juan Grande y el mar le ayudó a vivir el duelo. Sus perros le llenan la vida.