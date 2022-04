Canarias debe complementar las ayudas del Gobierno central

El 30 de marzo de 2022 se publicó en el BOE el Real Decreto Ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. En las circunstancias actuales, era necesario que se tomasen medidas que ayudasen a aliviar el revés que ha sufrido el sector transporte como consecuencia de los efectos de la invasión de Ucrania. En este contexto, el Real Decreto Ley recoge siete medidas en materia de transporte, que desglosa por sectores.

En relación con el sector del transporte marítimo y portuario, se habilita la prolongación de los contratos temporales de trabajo y se extienden las autorizaciones de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena de los tripulantes ucranianos enrolados en buques mercantes de bandera español. Asimismo, se aplicará entre los días 1 de abril y 30 de junio de 2022, una bonificación adicional del 80% de la cuota tributaria final a la tasa del buque (T-1) y la tasa de la mercancía (T-3) en líneas marítimas de conexión entre la península y los puertos de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. Por otro lado, se permitirá a las Autoridades Portuarias eliminar o reducir los tráficos mínimos exigidos para el año 2022 cuando la imposibilidad de alcanzar dicha actividad se deba a la reciente situación de incremento de los costes energéticos.

En el ámbito del sector del transporte por carretera y ferrocarril, el Real Decreto Ley establece una línea de ayudas directas que no podrán superar los 400.000€ a empresas privadas y trabajadores autónomos cuya actividad encaje en el sector del transporte por carretera. Del mismo modo, se han establecido ayudas directas a empresas ferroviarias privadas afectadas por la subida de los precios de los carburantes y la energía de tracción, de 15.000€ por locomotora. Por otro lado, el Real Decreto Ley habilita la posibilidad de solicitar un aplazamiento en el pago de cuotas de la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta en el sector del transporte urbano y por carretera, con un interés del 0,5%, para empresas con trabajadores en alta en el Régimen General y trabajadores integrados el RETA.

En último lugar, el Real Decreto Ley aprueba una bonificación extraordinaria de 0,20€ por litro/kilogramo en el precio de venta al público de determinados productos energéticos y aditivos aplicable las personas y entidades que adquieran dichos productos entre los días 1 de abril y 30 de junio de 2022.

En lo que se refiere a las medidas específicas para Canarias, nos llama la atención el hecho de que no se prevean ayudas para el combustible aéreo, aunque tenga una menor fiscalidad, porque los incrementos de costes no se pueden repercutir en los precios. Asimismo, debería ampliarse al transporte de mercancías y pasajeros interinsulares para no generar diferencias tanto en los costes para el consumo, como para el tráfico de mercancías con destino y desde las islas no capitalinas.

En cuanto a las ayudas al transporte, también nos llama la atención el hecho de que no se puedan acoger el transporte de exportación desde las islas tanto para los productos que se exportan como para aligerar el coste de la devolución de los contenedores vacíos para reponer en origen. En este contexto, es necesario que el Gobierno autonómico complemente las medidas aportadas por el Gobierno de la Nación.