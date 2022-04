La guerra de llegar a fin de mes

Día a día el panorama que se cierne sobre la situación económica y social del país toma un cariz preocupante ante la evidencia de que las condiciones de vida se están deteriorando a pasos agigantados como consecuencia de un contexto internacional agravado por la guerra de Putin en Ucrania, y por los elementos de la economía externa e interna que desde hace ya varios meses inciden en la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores y en la situación y el horizonte de las empresas. Sin apenas haber dejado atrás la pandemia sanitaria y sus efectos económicos y sociales (quiebra de algunos de los pilares de la globalización,encarecimiento de los fletes, concentración del negocio del transporte marítimo en menos empresas, interrupción de las cadenas logística de distribución de materias primas…) afrontamos ahora una nueva crisis de consecuencias imprevisibles que no da respiro a los gobiernos y que aumenta el malestar social hasta límites quizá nunca explorados.

Toda Europa se ve sometida a este panorama en que diferentes circunstancias se han conjurado para una tormenta perfecta que amenaza el orden liberal y el estado del bienestar -otra vez, y es la tercera desde 2008 tras la crisis financiera y la pandemia sanitaria-, y que los ciudadanos viven de manera angustiosa. En España, y especialmente en Canarias, parece que las consecuencias de la incertidumbre geopolítica y económica por el alza de los combustibles, de la energía eléctrica, de las materias primas, del transporte y de los productos alimenticios se muestran más severas y tienen peor diagnóstico. Y se hacen palpables ya en los numerosos sectores del sistema productivo que han entrado en riesgo de quiebra, y en los variados frentes de protesta abiertos como consecuencia de ello.

La evidencia se ha hecho patente tras conocerse que la inflación se ha disparado en marzo hasta un 9,8 en España -un 6,8 en Canarias-, registro que no se alcanzaba desde 1985 y que coloca en situación extrema la economía y las condiciones de vida de los ciudadanos. La guerra en Ucrania, la principal razón de esta escalada, pero no la única, es lamentable desde todos los puntos de vista. Nadie sufre tanto ni paga un precio tan alto por ella como los ucranianos y por eso concitan tan cálido, masivo y generoso respaldo, pero para los españoles, y para los canarios en particular, la guerra es ahora llegar a fin de mes.

El Gobierno de España aprobó el pasado martes un plan de choque para paliar los efectos del conflicto en el Este de Europa con medidas todas ellas necesarias, en el buen camino, y que será necesario revisar y ampliar en las próximas semanas y meses. Sin embargo, algunas de las más inmediatas pueden diluirse como un azucarillo ante la desbocada inflación y las prácticas de algunos sectores incrementando los precios antes de la aplicación de las ayudas directas contempladas en dicho plan. Es lo que está pasando, por ejemplo, con el descuento de 20 céntimos por litro de gasolina o gasoil a consumidores, pymes y autónomos, que algunas estaciones de servicio ya se han comido en parte con subidas previas.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha optado por las ayudas directas a consumidores y empresas (6.000 millones) y una nueva línea de créditos ICO (10.000 millones) desestimando la bajada de impuestos que reclaman algunas fuerzas políticas y las grandes patronales. También el Gobierno de Canarias ha desestimado unas rebajas fiscales generalizadas en su ámbito de competencia al entender que es una medida “demagógica e ineficiente” que no defiende nadie en Europa y que no impedirá el incremento de los precios y de la inflación y que, por contra, provoca un desajuste importante en las cuentas públicas y el mantenimiento de los servicios públicos esenciales.

El plan estatal tiene plena incidencia en Canarias, con importantes efectos de las medidas como el límite del 2 % a la subida de los alquileres, o la revalorización del 15 % del Ingreso Mínimo Vital. Pero sólo contempla tres disposiciones de aplicación específica en las Islas, seguramente muy por debajo de lo que el presidente regional, Ángel Víctor Torres, dio a entender cuando anunció esas singularidades canarias en el Real Decreto aprobado el martes en el Consejo de Ministros. Una bonificación adicional del 80 % para el transporte marítimo de mercancías, la eliminación de trámites administrativos para la creación de plantas regasificadoras en las Islas -que reabre el debate que parecía ya cerrado y superado sobre la entrada del gas en el Archipiélago-, y las bonificaciones al sector ganadero canario a partir del cálculo de las ayudas del Posei del año anterior son las tres menciones canarias que hace el plan estatal de choque contra los efectos de la guerra en Europa. Son medidas seguramente insuficientes al quedar fuera un aspecto vital para Canarias en este contexto como es la reducción de las tasas aéreas ante un previsible frenazo de las reservas turísticas y otro parón del sector por el incremento de precio de los combustibles y la pérdida de renta de los potenciales visitantes.

Hay muchas dudas sobre si serán suficientes los tres meses que dura el plan. Más efectiva puede ser la desvinculación del precio del gas en el mercado eléctrico lograda por el Gobierno de España ante los socios europeos que de entrada rebajará en 6 euros de media el precio de la luz, pero aún habrá que esperar entre tres y cuatro semanas para que entre en vigor, un tiempo que puede resultar eterno. Se notan ahora, en todo caso, los efectos de la pasividad gubernamental de semanas anteriores, cuando los empresarios advertían de las presiones sobre los precios energéticos y de materias primas y reclamaban actuaciones urgentes.

El siguiente paso será acelerar la negociación entre sindicatos y patronal sobre el nuevo pacto de rentas que defina cómo deben evolucionar los salarios en los próximos años. Los trabajadores han perdido poder adquisitivo y es oportuno equilibrar la brusca devaluación salarial que ha comportado la escalada de precios. El riesgo de que esto desboque en una espiral inflacionista obliga a buscar una fórmula que distribuya el peso entre la subida de sueldos y los beneficios empresariales. El diálogo social vuelve a ser una vez más determinante, pero la nueva emergencia pone de nuevo sobre la mesa la necesidad de un gran pacto político y social para hacer frente a la recesión conscientes de que, aquí y ahora, todo el mundo tendrá que ajustarse el cinturón, desestimando toda tentación de utilizar la inflación demagógicamente con gran riesgo de deterioro de la ya precaria estabilidad política en España, y de que la hidra populista y antidemocrática que recorre Europa y el mundo logre una victoria que sería letal para todos.