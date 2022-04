Formación universitaria de Profesionistas Gamers

El interés de involucrarse en los eSports por parte de la academia de diseño.

El diseño, la arquitectura y el urbanismo, la llamada «cuarta área del conocimiento» tiene el objetivo de idear cómo las ciencias y el arte influencian la vida cotidiana. Por medio de la arquitectura y el diseño se moldean las formas en cómo se maneja la vida cotidiana. La arquitectura moldea conductas con sus espacios, define si se plantea un estadio deportivo de celebración o si será un memorial de duelo, si la gente debería navegar por el espacio en silencio o la intención es invitarlos a explorar los espacios en movimiento y expresividad. Las disciplinas de esta cuarta área del conocimiento son entonces ciencias del comportamiento aplicado, es decir que proponen principalmente los comportamientos en los espacios, con los objetos y los símbolos.

Hoy en día nuestra vida cotidiana presenta una nueva capa de habitabilidad, me refiero al mundo digital. En este mundo desarrollamos comportamientos de compartir información, tener conexiones profundas sin importar la distancia y desarrollar actividades sin las limitantes de los tiempos de traslado, entre muchos otros comportamientos en este hábitat digital. Las generaciones que hoy son estudiantes habitan estos espacios digitales sin dificultades, conectan en comunidades que exploran mundos imaginarios y se organizan tácticamente entre ellos. Dicha autogestión de los jóvenes no parte de la educación que reciben, y no considero que sea por falta de interés de su parte, mas bien la educación tradicional no provee herramientas sociales, de participación y de organización estratégica en ambientes digitales. Aunque los profesores saben que el futuro se dirige a una profundización tecnológica y la participación en espacios digitales existen desafortunados casos de académicos que tienen barreras epistemológicas para decir qué es y qué no es educativo, lo cual limita estas fronteras generacionales y la adquisición de nuevas herramientas que puedan compartirse de forma más horizontal entre alumnos y profesores. El mundo de los videojuegos encuentra resistencia en una generación de académicos que es reticente al cambio. La educación por definición tendría que ser innovadora y constantemente revisar los avances tecnológicos, científicos y culturales así como cuestionar constantemente la pertinencia y actualidad de sus herramientas educativas.

En el mundo de las profesiones proyectuales ha sido un sismo el enfoque en los usuarios, el cambio de enfoque del objeto al sujeto, de las personas que estarán en relación directa con las propuestas realizadas y cómo esto modificará su comportamiento. Lo cual lleva a pensar a quienes se involucran en la pedagogía si deberíamos también modificar la educación para centrarla en los intereses, motivaciones y necesidades de los estudiantes. Si es necesario cuestionar la inercia de que las generaciones venideras tengan las mismas bases de conocimiento que uno generacionalmente tuvo para evolucionar y mas bien comprender las bases educativas que estas nuevas generaciones necesitarán. Es muy probable que los alumnos requieran tener un conocimiento básico sobre la virtualidad, sobre el acceso y la proyección de espacios digitales y sobre el planteamiento de la experiencia y los comportamientos que conllevarán en dichos espacios. Y no hay mejor manera de acceder a ello que mediante el juego. Los videojuegos son cada vez más imperiosos, su experiencia es envolvente y transmiten conocimiento de una manera que conecta con las emociones de los usuarios, como lo recomienda la neurociencia en la educación.

La neurociencia nos indica también que lo percibido se convierte en la realidad para nuestro cerebro. Cuando una persona habita un mundo virtual lo percibe en toda su extensión y se vuelve su realidad háptica. Por más virtual que ésta sea, detona un comportamiento específico. Si se accede a un espacio virtual para jugar un deporte como tenis habrá un comportamiento competitivo, si el espacio virtual transporta al usuario a un concierto entonces compartirá la euforia de la audiencia, si el usuario percibe en sus manos sables láser con los que tiene que cortar bloques acercándose a él no dudará en iniciar ésta dinámica intuida del juego.

En las universidades tenemos que hablar de los videojuegos, de las experiencias virtuales y de los metaversos. No sólo por las justificaciones de percepción y actualizacion de los contenidos para estar a la par de los alumnos, también porque estos serán los espacios de trabajo de los futuros profesionistas. En el estudio que realiza la consultora NESTA (The Future of Skills Employement in 2030) se habla de que la mayoría de los empleos que obtendrán los egresados en el 2030 aún no han sido creados. En las carreras de arquitectura y diseño podemos prever que los espacios, objetos, estrategias de comunicación visual y experiencias que normalmente generan nuestros alumnos ahora se plantearán en espacios virtuales. El mercado de los Gamers tuvo un gasto en el 2021 de $44 billones de dólares tan sólo en los Estados Unidos de América. Según la agencia norteamericana Insider Intelligence se preveé que el mercado de gamers incremente a 185.5 millones de usuarios para el 2025. Estas cifras pueden generar incertidumbre incluso en el futuro profesional y las posibildiades de mercado de los alumnos, pero bien aprovechadas por el sector educativo y formalizando la investigación académica en el ramo es posible ayudar a aliviar dicha incertidumbre y generar estrategias de adaptación, compartir herramientas de desarrollo profesional, así como especular y encaminar la dirección hacia las ventajas que la inminente digitalización de nuestra sociedad pueda representar para futuros profesionistas.