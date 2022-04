Steffan De Mistura y su nueva andadura en el Sáhara

Sobre la reciente andadura de Steffan De Mistura como enviado especial de la ONU, y su primera visita oficial a la región (España, Marruecos, Mauritania, Argelia y los campamentos de Tinduf), pese a la aparente buena voluntad, de momento estos encuentros solo sirvieron realmente para que las partes fijen aún más sus posturas, de difícil conciliación. De hecho, Marruecos se reafirmó en «el compromiso de Marruecos con la reanudación del proceso político llevado a cabo bajo la égida exclusiva de la ONU, para alcanzar una solución política sobre la base de la Iniciativa marroquí de Autonomía, en el marco del proceso de las mesas redondas, en presencia de los cuatro participantes».

Una cuestión, esta de las mesas redondas, que rechazan taxativamente desde el Polisario y Argelia, complicando la implementación de la Resolución del Consejo de Seguridad No. 2602, de 29 de octubre de 2021, en la que el Consejo renovó su llamamiento a todas las partes para continuar su participación «con ese mismo formato de mesas redondas, con realismo y espíritu de avenencia, para asegurar un resultado satisfactorio, a fin de alcanzar una solución política, realista, práctica y duradera».

Así pues, y habiendo dejado clara su postura Marruecos, se pone de manifiesto que al rechazar Argelia y el Polisario el formato de mesas redondas, estos complican y obstruyen sobremanera la tarea del nuevo enviado especial de la ONU ya desde sus inicios, tratando de imponer nuevas condiciones sobre la resolución del Consejo al querer cambiar el formato de las negociaciones de la ONU y circunscribirlas solo a encuentros entre Marruecos y el Polisario. De lo que no nos cabe duda es de que a De Mistura, esta primera visita o toma de contacto a la región, le habrá servido para identificar en futuras ocasiones a aquellos actores que sistemáticamente se dedican a obstruir las propuestas y decisiones que llegan desde Naciones Unidas, incluso las que llegan desde las propias resoluciones como la mencionada 2602, tal y como acabamos de detallar.

No en vano, en su visita a los campamentos de Tinduf, tanto Brahim Ghali como Sidi Mohamed Omar se mantuvieron inflexibles en ese sentido al afirmar que estarían dispuestos a «iniciar negociaciones directas con Marruecos sobre la base del derecho a la independencia», pero advirtiendo que «no habrá ningún alto el fuego si Marruecos insiste en seguir ocupando el territorio saharaui. Nuestra postura es muy clara, independientemente de la agenda del enviado especial, seguiremos mientras no haya un plan de paz que incluya el referéndum de autodeterminación», agregaron. Por otro lado, no estaría de más un acercamiento a las distintas realidades que conforman la población saharaui, los cuales esperamos se produzcan en próximas visitas. Entre ellas las conformadas por el Movimiento Saharaui Por la Paz, que recoge el sentir y hartazgo de muchos saharauis con el liderazgo político del Polisario y su política de «empate infinito», tal y como el propio MSP ha llegado a llegado a definir en algunas ocasiones.

Por último, termino haciendo un inciso final en referencia a la visita a los campamentos de Tinduf por parte de De Mistura, recordando un hecho abominable perpetrado por el Polisario durante la misma, y que no era la primera vez que se producía. Me refiero a la participación de «niños soldado» en algunos de los actos realizados durante la visita del mandatario de la ONU. Sabíamos que el Polisario era capaz de algo así, como ha demostrado asiduamente, pero no que llegase al culmen del descaro, bajeza y torpeza de consumarlo nada menos que delante del nuevo enviado especial de Naciones Unidas para el Sáhara. Es algo a lo que en España estábamos hasta cierto punto acostumbrados, debido a la manipulación política de los niños que participan en verano en el programa «Vacaciones en Paz», utilizándolos en manifestaciones, concentraciones o actividades de propaganda en favor de su posicionamiento, delante de toda suerte de políticos locales que miran hacia otra parte ante semejantes actitudes. Pero esto es otro nivel de obscenidad, uno que alcanza cotas inimaginables, unas cotas en las que se vulnera el derecho internacional humanitario, que prohíbe categóricamente reclutarlos, alistarlos y que participen directamente en las hostilidades conforme al Protocolo Facultativo a la Convención de los Derechos del Niño. Unos derechos que deben ser intocables y de máximo respeto, especialmente tratándose de menores.