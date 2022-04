¿Quien no tiene hoy en día un teléfono móvil? ¿quién no tiene la aplicación WHATSAPP?, hasta niños de 8 y 10 años ya la disfrutan. Esta entrada viene por lo siguiente.

Hace unos días recibo un correo para poder acudir a la «Gala de Humor todos con La Palma» el próximo 8 de Abril a las 20,30 en el Nuevo Teatro Viejo de Arucas.

La manera de poder abonar las entradas es por medio de «tureservaonline.es», me parece bien que sea una de las formas de pago pero ¿todos lo pueden hacer de esa manera? ¿han pensado en todo el mundo que no tiene un ordenador, un móvil avanzado?.

Les comento, tengo un móvil normalito, un Android creo que se llama, nada de esas maravillas que circulan, simplemente para poder comunicarme, tiene un montón de prestaciones pero debido a que ya todos somos muy inteligentes los manuales han dejado de acompañar al mencionado teléfono cuando lo compramos, con lo cual la mitad de todas esas prestaciones se quedan sin aprovechar.

Intento con mi móvil comprar la entrada para esta gala, cuando ya tengo todos los datos introducidos, me pide que vaya a mi banca digital y yo, que creo que no soy tonta, me pregunto ¿qué es eso?, no la tengo y tampoco quiero tenerla, quiero poder dirigirme a las personas y no estar todo el santo día hablando con máquinas. En resumen, no pude comprar mi entrada.

Afortunadamente estaba en mi casa una amiga, me lo ha hecho desde su móvil y he conseguido mi puesto para esa gala.

Les aseguro que por ser por LA PALMA, es por lo que he permitido que esta gran amiga me consiguiera el pase.

¿Creen que hay derecho a que solo se pueda optar a este tema por medio de «tureservaonline.es»? ¿no sería más lógico que hubiera otras opciones más normales? ¿cuál es el motivo de que no permitan que disfruten los ciudadanos de a pie un evento de este tipo y para lo que es? ¿acaso piensan que todo el mundo está familiarizado con este sistema?

Que poco quieren a la isla de La Palma, lo demuestran con su proceder. Tendrían que haberse volcado en vender, hasta por las esquinas de las calles de Arucas, para poder ayudar a todo ese grupo de hermanos que se han quedado sin nada, pero parece ser que lo hacen para la «ELITE».

¿Hablamos de unos premios Goya o de una gala para ayudar a parte de nosotros, isleños?

Ahí lo dejo, aun tienen tiempo de rectificar.