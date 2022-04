Indigestión

La repercusión de los recientes acontecimientos y su insólita reiteración - estoy pensando en crisis bélicas, descubrimientos científicos trascendentes o novedades culturales impactantes -

me tienen últimamente algo desbordado a la hora de asimilar el golpeo de tantas vivencias, que como cualquiera he de simultanear con mi quehacer profesional o mi vida familiar.

Me preguntan por ejemplo mis amigos si he leído tal o cual libro, «de lectura ineludible», y me percato que aún pudiendo presumir de una biblioteca con miles de libros, seguro que pasarán del centenar los que apenas si he ojeado, y que me miran con su lomo acusador. Los adquirí también por lo prometedor de sus títulos y el engodo de los ilusionantes textos de sus contracubiertas, y ahí están, muertos de risa.

Otro amigo me mira con cara de asombro, al confesarle que «no he tenido tiempo» de ver tal o cual programa de debate por la televisión. Como además es el mismo amigo que siempre va con sus auriculares puestos, para no perderse unas conferencias literarias propiciadas por no recuerdo qué institución bancaria, mi sensación de estar perdiendo trenes que ya no han de volver se vuelve cada vez más lacerante. Pero también es cierto que el mismo amigo que puede exhibir unos conocimientos apabullantes de literatura, es felizmente ignorante de otros temas que puedan preocupar a sus coetáneos, y no sólo los últimos avances de la fusión nuclear, sino de otros asuntos más frívolos como Masterchef o Pasapalabra.

Porque lógicamente cada cual tiene sus intereses, y si para algunos poder gozarse una final de la Champions puede ser cuestión de vida o muerte, yo me conformo con ver los goles en la crónica resumida de Teledeportes. Porque a mí lo que me motiva es «perder el tiempo» viendo una final de tenis en el abierto de Australia, no importándome pegarme cuatro horas ante el televisor para llegar a la pelota de partido.

Ejemplo que ilustra bien el origen del desasosiego que me embarga ante una imposibilidad física de mantener en el aire al mismo tiempo todas las bolas de mis intereses. Viene a ser todo una cuestión de prioridades, esa es la madre del cordero.

Ya no estamos en tiempos de Erasmo de Rotterdam: se decía de este filósofo y escritor del siglo XVI que era el último que podía ser depositario, él solito, de prácticamente todos los conocimientos de su época.

Y tal vez sea D. Erasmo el que nos brinde el enfoque de esta priorización absolutamente necesaria si queremos prevenir una indigestión inevitable ante la inacabable granizada de datos que nos asaetean diariamente.

La máxima de Publio Terencio Africano «nada humano me es ajeno», adaptada a unos conocimientos multiplicados desde el tiempo de los romanos, podía ser sin duda el norte del hombre renacentista que fuera D. Erasmo. Hagamos pues nuestra esta máxima de conducta, obviando tal vez así la esquizofrenia que nos acecha a la hora de priorizar nuestros anhelos.