Cuando las espeluznantes imágenes de la matanza de civiles en Bucha aún siguen sacudiendo las conciencias de medio mundo, Alberto Garzón se ha permitido acusar a Zelenski de «antidemocrático» por suprimir once partidos en Ucrania como consecuencia de la ley marcial impuesta en un país invadido que sufre aniquilación diaria por parte del invasor ruso. Existen casos en que los miserables pueden además venir lastrados de fábrica por la pesada carga de ser al mismo tiempo tontos y estar dispuestos a confirmarlo cada vez que tienen la oportunidad. Me temo que el líder de Izquierda Unida es uno de ellos, fruto, lo desconozco, de la malformación política o simplemente de la estupidez. Únicamente de esa manera se puede concebir el delirio en circunstancias tan extremas.

A la guerra no hay que agradecerle nada. Ni siquiera que tenga la capacidad de convertir a los seres humanos en héroes trágicos. Pero Zelenski, un cómico empujado a la política, está cerca de engrosar esa nómina, si no me equivoco y me traiciona la terrible sugestión del drama. Ha emergido sobre el resto de los líderes como una fuerza moral que nadie jamás habría elegido para reivindicarse. Ayer, en su intervención ante el Congreso español, invocó el recuerdo de los bombardeos de la aviación alemana en Guernica para recabar el apoyo de España a Ucrania. Las apelaciones a la historia nunca sobran si se trata de establecer paralelismos entre el pasado y el presente, pero este país en cualquier caso tiene que alinearse con las víctimas de la agresión. Y pese al esfuerzo interesado y retorcido de personajes como el dirigente de Izquierda Unida que creen que la culpa de la invasión rusa la tiene la OTAN y no Putin, la víctima es Ucrania, que ha visto cómo las tropas de los vecinos invaden el país, destruyen todo cuanto encuentran a su paso y asesinan masivamente a los civiles indefensos. No es la primera vez, además, en que la historia les condena a ese papel.