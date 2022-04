Eso será si ganan

La moratoria de un año decidida por el tripartito para la entrada en vigor de la llamada tasa turística supone que esta multa al turismo, que es el verdadero motivo de este nuevo canon, no entraría en vigor, en el mejor de los casos, hasta después de las próximas elecciones municipales y autonómicas. No es de extrañar que sus impulsores, dada la pésima acogida que ha tenido entre la sociedad este acuerdo tan lesivo para el principal motor económico de la Comunidad Valenciana, estén tratando de retrasar su puesta en práctica en la confianza de que el paso del tiempo amaine el temporal de protestas que ha habido desde que se conoció el acuerdo que lo vio nacer.

Confía el tripartito de izquierdas en aprobarlo después de una hipotética victoria en las elecciones de 2024, algo que, de momento, y gracias a brillantes decisiones como esta multa turística, está por ver. Poca confianza deben tener en este proyecto surgido no se sabe de dónde ni con qué motivo que se pretende sea una realidad después de la reedición de un nuevo pacto del botánico, cuando se pospone sin dar una explicación clara de los motivos. A pesar de que los efectos de la pandemia siguen lastrando las cuentas de resultados de decenas de hoteles de la Comunidad Valenciana, sobre todo los de la provincia de Alicante, y a pesar también del rechazo generalizado del sector turístico, el Consell se ha negado a replantearse esta medida. Se nota que el sector más nacionalista se ha impuesto en las cocinas donde se cocinó a fuego lento la multa turística.

A ello hay que sumar el rechazo del Ayuntamiento de Valencia, ante el silencio del Gobierno de la Generalitat, a organizar una nueva Copa América de Vela. Los motivos de esta negativa tampoco se conocen más allá del argumento de que cuesta dinero. Claro, como todo en la vida. Aunque la infraestructura para su celebración ya está completada en su totalidad el alcalde Joan Ribó se ha negado a acoger una nueva edición de esta competición. Como consecuencia de esta negativa la elegida ha sido Barcelona, incrédula por la suerte que ha tenido. El beneficio económico que se sabe repercutirá sobre la ciudad condal será de 1.000 millones de euros. Los dueños de hoteles, restaurantes, comercios de toda clase y de las viviendas turísticas celebraron esta noticia como si de unos nuevos Juegos Olímpicos se tratase. Después del desastre que para la economía de una ciudad turística como Barcelona trajo la pandemia y ahora la guerra de Ucrania, la Copa América supondrá para los barceloneses un empujón definitivo para dejar atrás la recesión. Voy a repetir la cantidad: 1.000 millones de euros. Esta es la inyección económica que no podrán disfrutar los ciudadanos de toda la Comunidad Valenciana.

Aunque tampoco sorprende la negativa del Ayuntamiento de Valencia si se tiene en cuenta el historial de Compromís y de Sandra Gómez, vicealcaldesa del consistorio por el PSPV. Casi desde el primer día de nombramiento la socialista dejó bien claro su intención de limitar a máximo la apertura de nuevos hoteles en Valencia y la guerra total contra los pisos turísticos, con independencia de que estuviesen amparados por la legislación de la Generalitat en materia de turismo, al día en los pagos a Hacienda y no causen molestias a los vecinos. Mientras tanto los vecinos de barrios valencianos como Orriols o el Cabanyal o la Malvarrosa se siguen manifestando por la situación de degradación, violencia y tráfico de drogas que se siguen produciendo, a pesar de las promesas de Sandra Gómez, titular de la competencia de Urbanismo, en encontrar una solución a corto plazo. Si Gómez se dedicara a resolver problemas reales y a traer eventos como la Copa América a Valencia en vez de a perseguir a las viviendas turísticas, prohibir nuevos hoteles y poner cortapisas a los hosteleros, la situación de la ciudad de Valencia sería muy distinta.

Y por si fuera poco todo este desbarajuste, la petición del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia solicitando al TSJ la imputación de Mónica Oltra coloca en una situación muy delicada al presidente Ximo Puig. Si finalmente se produce Puig tendrá que tomar una decisión le guste o no. Los argumentos del juez son demoledores por cuanto no ha habido una respuesta clara de Oltra ni de ninguna persona de su equipo. De momento trece personas de su equipo están en situación de investigadas por no haber informado a la fiscalía de menores, ni a la policía, ni haber ofrecido asesoramiento psicológico a la menor abusada a la que se tachó poco menos que de tener una gran imaginación. Contrasta con la gran repercusión que este tipo de situaciones han tenido en otras ocasiones.

Tanto Oltra como Gómez deberían saber que la actividad política tiene siempre fecha de caducidad. La vicepresidenta del Consell ha dicho que no piense dimitir, aunque la imputen y Sandra Gómez ha insinuado que Joan Ribó debería jubilarse para, por supuesto, ser ella la próxima alcaldesa. Se equivocan ambas. En cualquier momento podrían dejar la política porque los ciudadanos no les voten o por una denuncia penal en el juzgado.