La obstrucción de las arterias

Cuando el fontanero, después de romper el suelo, descubrió el lugar del atasco de la tubería de desagüe de la cocina, me la enseñó obstruida por una masa parda. Es grasa, como en las arterias, me dijo. Con esa imagen interpretamos la circulación de la sangre desde que se supo que las arterias acumulaban grasa en la pared y que el colesterol alto se asociaba a enfermedad coronaria.

Era el modelo mecánico: el corazón como una bomba aspirante/impelente que se contrae en la sístole, y vacía la cavidad para expulsar su contenido, la sangre. La teoría era que las fibras musculares al acortarse, empequeñecían la cavidad. No se tenía en cuenta su disposición, que envuelven en espiral al ventrículo. De manera que la contracción lo exprime, como se hace cuando se retuerce un paño, en un movimiento a la vez giratorio y contráctil. Al relajarse, la diástole produce un vacío que aspira la sangre contra la gravedad. Tan importante es para la buena funcionalidad una buena contracción que expulse la sangre como una buena relajación que la absorba.

Esa fisiología que rompe la analogía con una bomba que se infle y desinfle, se hace más ostensible en la obstrucción arterial. Como me decía el fontanero, el corazón sufre un infarto cuando la grasa de la dieta, la misma que en se queda en los platos y cacerolas y por el desagüe se van pegando a la pared de las tuberías, se acumula en las arterias hasta obstruirla. Cuando todavía deja pasar sangre, solo hay síntomas en los momentos de más demanda de sangre al ventrículo, por ejemplo, con el ejercicio: es la angina.

Pero si la obstrucción progresa hasta cerrar completamente el vaso, el territorio que irriga al no recibir el oxígeno que precisa para vivir, muere: el infarto.

Esa teoría tan lógica no es del todo cierta. La aterosclerosis es una enfermedad compleja en la que todo un sistema frágil se altera. La arteria no es como el tubo de plástico que me enseñó el fontanero, casi se puede decir que es un organismo. Recubierta la luz por unas células que forman un verdadero tapiz ordenado, en las bifurcaciones se alinea en la dirección del flujo para asegurar que se mantenga laminar. Son células que se ocupan de evitar que la sangre coagule además de contribuir a la contracción y dilatación de la arteria.

Cualquier agresión hace que se desconfigure el mosaico y ahí empieza todo. Y ese protagonismo tan conocido del colesterol, del colesterol llamado malo, que infiltra el tapiz destartalado. Se va formando el ateroma que es una especie de tumor en el interior de la pared arterial, tumor que puede crecer excéntrico, luego casi no obstruye, o concéntrico. Quizá lo más importante de esta neoformación es que es un trastorno básicamente inflamatorio. El caso es que no todas las placas de ateroma son igualmente peligrosas. Las que matan son la inestables, las que se rompen.

Esas placas tienen particularidades que hoy se intentan detectar. Todas tienen en el centro las grasas envueltas por fibrina, la sustancia que contribuye a las cicatrices. En estas, el núcleo lipídico está podre y la cubierta fibrosa es muy delgada. Además, como constituye un ataque, tiene muchas células que llegan para comérsela: los macrófagos. Estas son las que cuando se rompen pueden causar infarto de miocardio, muerte súbita o accidente cerebrovascular. Por lo tanto, la composición biológica y el estado inflamatorio de una placa aterosclerótica, más que su tamaño o grado de estenosis luminal, pueden ser los principales determinantes la precipitación de eventos clínicos isquémicos agudos.

En medicina hay dos decisiones importantes: qué diagnóstico explica mejor los síntomas y signos que el paciente manifiesta, cómo modificar la historia natural. Hay una tercera: qué pronóstico tiene.

Como he comentado más arriba, se están diseñando métodos para caracterizar la placa, más allá de aquello que se basan en evaluar el flujo o la luz de la arteria: lo primero con pruebas de esfuerzo, lo segundo con arteriografía. Con ninguno de los dos se predice el infarto, sí la angina. Vivir con la angina, morir con el infarto. Porque esa obstrucción parcial exige que el árbol arterial coronario reaccione, abriendo y facilitando circulación colateral que puede ser salvadora en la obstrucción brusca por un infarto.

La pregunta es: ¿ese diagnóstico aporta algo al paciente? No, de momento, en el tratamiento. Porque no sabemos, de momento, estabilizarla. Sí, en el pronóstico. Saberlo quizá ayude a reforzar las medidas preventivas. Aunque las medidas preventivas que deben ser universales.

Quizá la más eficaz sea el ejercicio. Hay pruebas de que es tan beneficiosa como las dilataciones coronarias y stents. Y, sin duda, el control de la tensión arterial, el peso, la glucemia y el colesterol, dieta basada en vegetales y la abstención del tabaco. Todas ellas recomendaciones universales, se tenga o no obstrucción, se haya o no diagnosticado la placa como inestable.