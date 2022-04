El que la hace, la paga

Una nueva noticia, acerca de la violencia entre adolescentes, ha vuelto a convulsionar la paz social. Una noticia, por lo demás, estremecedora, impactante como pocas. Un grupo de chicos, de entre once y trece años, ha insultado, humillado y, finalmente, agredido físicamente a una niña de su misma edad. Al parecer, la situación se ha visto agravada por la filmación del hostigamiento y la posterior subida del contenido a las redes sociales. Aunque hablar sobre estas cosas ya no resulta algo excepcional, lo obligado en estos momentos es proceder a una reflexión serena sobre este y otros acontecimientos de parecida naturaleza.

En un primer momento, el pensamiento tiende a reflejar la estupefacción tanto como la extrañeza por el resultado de unas acciones llevadas a cabo por unos muchachos aparentemente normales. Pero, en otra perspectiva, tal vez la más necesaria, habría que afrontar el porqué de estos hechos. En algún lugar, ya escribí que, en los últimos años, en coincidencia con la extensión del modelo paternalista en la educación, los adolescentes frecuentan actitudes ciertamente infantiles, demorando su debida maduración psicológica en unas edades muy comprometidas. La hiperprotección que experimentan desde la infancia, no menos que el apartarlos continuamente de cualquier fuente de frustración, amén de negarles la sola posibilidad de acometer los errores propios de la adolescencia, han hecho aflorar una situación paradójica, es verdad, pero totalmente real. Puesto que tanta permisividad y tanto discurso pseudopedagógico han venido a parar en el efecto contrario al deseado.

La motivación de los chicos es importante, pero lo es más su desarrollo moral, es decir, el comprender que han de aceptar las convenciones sociales que nos hemos dado. Y, para ello, se vuelve sustancial la enseñanza ética, el asumir que no siempre se está en posesión de la verdad, que hace falta respeto y consenso para convivir entre todos. Esta faceta, a la que la modernidad ha dado la espalda, es la que está justamente detrás de la brutal paliza de Benejúzar (Alicante). Cuando un chico percibe que su conducta no tiene freno y que, por contra, se refuerza una actitud abiertamente antisocial, es más que evidente que el conflicto no tardará en aparecer. Por supuesto, los alumnos alicantinos son completamente normales, pero no así sus acciones. No caigamos en el error de culpabilizar al entorno social, que es lo fácil, como si se tratara de la fuerza implacable del destino. No, aquí lo que ha ocurrido es que un grupo de adolescentes se ha dejado tentar por la violencia gratuita y, creyendo que por su edad y comportamiento no serían merecedores de ningún reproche, han llegado al hostigamiento en manada.

En suma, la infantilización de la adolescencia y la juventud, el inherente relativismo moral y la hiperprotección familiar han hecho fuerza para que unos chicos, en principio socialmente integrados, hayan optado por la violencia grupal. Este diagnóstico, quizás lo más relevante en estos momentos, debería ser el primer paso a dar de una larga serie. Pero, dudo mucho que se haga, porque la sociedad, antes que enfrentar la raíz del problema, intentará ocultarla.

Y esto me conduce a la última y urgentísima reflexión, que no es otra que la atención a las víctimas. Todas las leyes de responsabilidad penal de los menores, desde la del año 2000 hasta la que la modificó, la Ley Orgánica de 2006, únicamente protegen a los infractores, dejando en un plano marginal a los atropellados por aquéllos. Ni siquiera la novedosa redacción del artículo cuarto de la segunda de las citadas logra evadir la sensación de mero trámite en la valoración de las víctimas. Es imperativo que éstas gocen al menos de la misma protección jurídico-legal que los causantes de sus males. Esta es la batalla a ganar, crucial para que este mensaje final cale entre la adolescencia hiperprotegida e infantilizada: el que la hace, la paga.