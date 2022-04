Enredados y desconectados

Hace unos meses me lancé a la aventura de entrar en una red social de divulgación. De alguna manera me convencieron de que descubriría contenido interesante y en ella podría aportar también mis ideas. Aún siendo reacia a ese mundo de aplicaciones, caí de lleno en la red. Los primeros días me pareció muy estimulante encontrar gente con afinidades comunes, que colgaban reflexiones personales de lo más didácticas. También pude tropezar con cantidad de personas que usaban la red para promocionar sus productos o servicios. Tal cual telaraña, cada día me veía envuelta en multitud de perfiles sugerentes pero a los cuales dedicaba más tiempo del que en realidad disponía…

El día sigue teniendo 24 horas, pues bien, los chicos entre 12 y 18 años invierten una media de 6 horas atrapados en su móvil. Teniendo en cuenta que normalmente van a clase, comen, duermen y realizar alguna actividad complementaria, llego a la conclusión de que prácticamente todo su tiempo «libre» lo destinan al mundo digital. Me documento y me sorprende aún más el dato que habla de adultos que emplean alrededor de 4 horas frente a las pantallas de manera ociosa. Ante este panorama, todos podremos recrear la situación: padres e hijos conectados al móvil y desconectados entre ellos.

Mi hija de 15 años me explicaba cómo conseguir seguidores; resulta ser que la estrategia es solicitar seguimiento a amigos de amigos de amigos, es decir; desconocidos. Investigando un poco, encuentro perfiles privados de adolescentes con más de dos mil seguidores. Perfiles privados pero en biquini y en posturas insinuantes para 2.000 personas, ¿en realidad alguien puede tener miles de amigos? Puse la oreja en las conversaciones y parece que la competición radica en contar con un número de seguidores digno y no quedar como un «pringado». Parece que la popularidad de estos chicos es directamente proporcional al número de adeptos. Sabiendo que entre los adolescentes, la máxima consiste en querer ser admirado, la lucha está más que servida. Como resultado, el día a día de estos chavales pasa por hacer todo lo posible para que su historia sea vista y digna de un «like». Móvil en mano, no pierden la más mínima oportunidad para ofrecer detalles de su «vida» con el objetivo de deslumbrar a los que están al otro lado de la pantalla. Abducidos por las redes, descuidan a su familia; apenas hablan y se relacionan lo mínimo. Una vida de «postu» en la que nada es real y en la que las consecuencias físicas y psicológicas resultan más graves de lo que imaginamos… Lógicamente la vista cansada, la rigidez en las manos y los dolores de cabeza serán los signos más evidentes de un abuso del móvil. Sin embargo, resultan mucho más alarmantes efectos como el insomnio y la falta de concentración entre adolescentes. Robar horas al sueño y sobre todo utilizar el dispositivo en la cama alerta a nuestro cerebro y le produce la incapacidad de «desenchufarse» de forma adecuada durante la noche. Dentro de esta dinámica tan paranoica, el aumento del estrés está asegurado. El hecho de colgar continuamente historias en la red provoca entrar en la expectativa constante. La expectativa se relaciona con anticipación, por lo que no es de extrañar que la ansiedad prolifere en los chicos de esta edad. Echar un vistazo al móvil miles de veces al día o estar atento al sonido de una nueva notificación es una actividad común entre ellos. Me parece una actitud agotadora esta de querer saber minuto a minuto las personas que permanecen atentas a sus perfiles. Pero, ¿qué hay detrás de este sinsentido de desear constantemente la aprobación de los otros? Sobre esta cuestión existe menos información, sin embargo, me aventuro a decir que entramos a las redes por curiosidad y existen muchas probabilidades de que en poco tiempo veamos mermada nuestra autoestima. Vivir a la espera de una opinión favorable de los otros acaba con nuestro amor propio. El peligro mayor reside en extrapolar esta necesidad de «aplausos» a la vida cotidiana. El tratar de impresionar continuamente a los amigos o a la pareja les lleva a hacer lo indecible para ser aceptados. De esta forma, comienzan a anular en gran medida sus propias necesidades, convirtiéndose literalmente en marionetas de los más avispados.

Suelo ser positiva, pero me preocupa enormemente este bucle digital que nos absorbe y apenas nos deja sacar la cabeza para respirar. Una adicción severa a la que no se le presta la importancia necesaria, de la que se habla poco porque quizá no interese hablar demasiado. Como adultos y padres de estos chicos, toca arremangarse y soltar el móvil para dar ejemplo. Es hora de explorar «nuevas» alternativas para volver por momentos a la era analógica, donde las personas puedan también relacionarse cara a cara,… Un «tiempo muerto» para que las familias compartan momentos de calidad, elogien a sus hijos, les regalen abrazos… En definitiva, hallar la ocasión para que nuestros chicos «sean vistos» y se sientan amados por sus familias. Tal vez sea una forma de romper este círculo vicioso y que nuestros adolescentes no se vean obligados a buscar en las pantallas aquello de lo que carecen en sus hogares.