Alienígenas

Internet está tan loco como siempre. No más, es lo mismo de ayer y de mañana, lo único que ahora, ante la cruda realidad de la invasión rusa de Ucrania, resaltan más los aspectos espectaculares, morbosos y friquis de las noticias cuyo fin último no es tanto informar como llamar la atención a costa de lo que sea. Nopólemo considera penosa la deriva espectacular de internet que sitúa la visibilidad y lo trending por encima de la fidelidad a la verdad y que da carta de cierto a aquello que se reproduce, aunque sea descarada mentira. Ha de reconocer, eso sí, que el fenómeno de la transformación de la noticia en espectáculo llama poderosamente su atención y que, en ocasiones, lo entretiene porque lo pone a pensar sobre la estética y la ética del absurdo en el mundo digital.

Nopólemo lee en la red un titular en el que se afirma que la comunicación con una civilización alienígena representa el desafío más importante de la humanidad. Sin declararlo explícitamente la noticia considera que nada hay más urgente para el ser humano que establecer una relación con quien no hay posibilidad de relacionarse. Frustrante objetivo, piensa Nopólemo, el de tener por fin máximo la comunicación con alguien ilusorio, imaginario, ficticio, si no inexistente. Nopólemo nunca ha tenido la oportunidad de conocer a un alienígena y tampoco sabe de nadie que se haya relacionado con uno, aunque sólo haya sido por chat, teléfono o videoconferencia. Ni siquiera en la televisión ha visto un alienígena, salvo, claro está, en las películas de ciencia ficción, donde lo difícil es no verlos.

¿Por qué es noticia considerar que el reto más relevante de la Humanidad es comunicarse con una civilización alienígena? Nopólemo se lo piensa dos veces y no pica en el enlace de esa noticia. Y no pica no sólo porque asume que la explicación será tan absurda como el titular y no está para perder el tiempo, sino también porque considera que el desafío mayor de un ser humano es aprender a conversar con los demás seres humanos, que están ahí todo el tiempo, al alcance de la mano. Teniendo seres humanos alrededor con los que hay que tratar día sí y día también ¿para qué molestarse en departir con una civilización alienígena que no ha visto nunca y que no parece que haya hecho acto de presencia en el planeta Tierra?

El gran reto que a la Humanidad le queda pendiente es que los seres humanos logren comunicarse bien los unos con los otros, con educación y con paciencia, porque sin educación y sin paciencia la comunicación conduce al insulto y a la guerra. Son la educación y la paciencia los a priori de una buena comunicación, son la condición necesaria aunque no suficiente. Educación para intentar comprender el punto de vista del otro y paciencia porque además de educación hace falta mucha calma para solventar las distancias siderales que separan unas culturas de otras.

Los alienígenas, concluye Nopólemo, no están en un lugar remoto del espacio sino en el planeta Tierra porque los alienígenas son los seres humanos que tienen el muy difícil reto de lograr una intercomunicación medianamente aceptable. Con un poco de educación y una pizca de paciencia habrá acalorados debates, intensas conversaciones, discusiones que dejarán a los alienígenas exhaustos en su tránsito a la humanidad, pero valdrá la pena el esfuerzo si al fin se consiguen acuerdos de mínimos. Entonces las posibilidades de guerras y conflictos armados y violencia quedarán reducidas a nada, a poca cosa, a casos aislados que una sociedad de humanos con escasos alienígenas podrá soportar sin grandes tribulaciones.