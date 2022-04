Imputaciones y dimisiones. Otra vez con lo mismo

Una y otra vez vemos repetidas las mis-mas cosas, apoyadas en similares argumentos y compartidas por los propios con el mismo ímpetu y fervor con el que se rechazan los de los adversarios. Leer lo que se sostiene en casos similares, solo distinto según el afectado, causa cierta perplejidad.

Toca ahora la posible imputación de Oltra por un asunto feo, habiendo el juez de instrucción hallado indicios de criminalidad frente a la vicepresidenta de la Generalitat, razón por la que, al ser aforada, debe ser elevada, como se ha hecho, la obligada exposición razonada al TSJ que es el competente para, en su caso, imputarla formalmente.

Mi posición en estas situaciones es siempre la misma. La imputación no es equivalente a una condena. Por el contrario, es garantía frente a quien se ve inculpado, que no puede ser investigado sin intervenir en el proceso en calidad de parte. Exigir medidas que no derivan de una posible responsabilidad penal cuando no sean las cautelares decretadas por orden judicial, constituye un exceso y una afectación al derecho a la presunción de inocencia, un atentado a la libertad y, como sucede con frecuencia por causa de una política que no respeta a las instituciones y al sistema democrático, representa una forma de actuar que favorece un uso espurio del proceso para fines incompatibles con su función.

Las exigencias de dimisión inmediata ante una imputación, a las que se suman todos los partidos cuando les interesa, previa denuncia o querella movida por pretensiones bien determinadas, son la causa de ese uso indebido del proceso. No es el proceso en sí mismo el que provoca estas desviaciones, ni es responsabilidad del Poder Judicial que los partidos abusen de las instituciones, las menosprecien; tampoco de la ley, que ignoran con frecuencia. Mezclar a los tribunales en las cuitas interesadas de los políticos, haciéndolos objetivo de sus diatribas es solo un recurso que oculta un juego procesalmente perverso.

No hay duda de que si no se exigieran dimisiones, que la ley no contempla, muchas querellas no se deducirían y el fervor por la delación y sus beneficios inmediatos desaparecerían. Si no se mezclara la responsabilidad penal con la ambigua e indeterminada conocida como política y se usara el proceso para dilucidar esta última, no tendríamos que soportar el espectáculo cotidiano del abuso del derecho, de la deslegitimación del Poder Judicial y de la sórdida imagen de una política de nivel tan bajo.

Derecho, proceso y política partidaria son conceptos poco compatibles cuando quienes gestionan esta última carecen de los resortes necesarios para evitar la confrontación, la destrucción del oponente y la rentabilidad inmediata.

Es evidente que, conforme a la ley, Oltra no debe dimitir, máxime cuando no ha sido imputada y si lo es lo sería sobre la base de indicios, concepto éste tan vago e impreciso, que abre la puerta con mucha frecuencia a investigaciones prospectivas, a inquisiciones indeterminadas. Seguramente habría que concretar en la ley este concepto e inadmitir las querellas y denuncias que no se basaran en indicios en sentido estricto, pero a tal efecto, los políticos deberían legislar y renunciar a delaciones que tan de su gusto son. Y ese concepto tan difuso está en la base de procesos interminables que destruyen la imagen de los afectados y que al final concluyen con archivos, si el juez de instrucción es diligente o en sentencias absolutorias cuando no lo es.

Sucede, sin embargo, que frente a esta realidad legal, Oltra ha defendido siempre, con pasión y aparente convicción, la necesaria obligación de dimitir ante imputaciones penales. Es por ello que no es ocioso recordarle que carece de legitimidad para no hacer lo que demanda en otros casos con los mismos argumentos que ahora rechaza.

No seré yo quien la critique por ceñirse a la ley, pero sí es bueno recordarle, dadas las expresiones y razones en las que basa la decisión tomada de resistir a las presiones externas, que un político no puede sobrepasar ciertos límites y menos aún atacar al Poder Judicial.

Doy por buenas sus explicaciones acerca de su derecho a la presunción de inocencia y de la imputación como garantía, en este caso y en todos los demás, añado, no solo en el que a ella afecta. Pero calificar el proceso de político degrada toda su argumentación, la reviste de una apariencia de injusticia que, en este país, democrático, no es cierta, al menos en lo que afecta a las resoluciones judiciales.

Que los partidos de la oposición hayan denunciado los hechos y que, imitando a lo que ella misma ha sostenido, pidan su cese o dimisión, no significa, en modo alguno, que los actos procesales, acordados por un juez de instrucción y elevados al TSJ respondan a una estrategia de la extrema derecha. Decir esto significa o puede ser interpretado como sumisión del Juez a dictados de esa tendencia política y una advertencia al TSJ de cómo se va a interpretar su decisión. Sobrepasar esa línea no es admisible en quien ocupa el Poder Ejecutivo.

Y ha sido un Juez quien ha pedido la imputación al TSJ con base en razones que pueden ser acertadas o no y que pueden ser criticadas, pero nunca sometidas a la sospecha de responder a pugnas partidarias ajenas al Poder Judicial.

Haga la Sra. Oltra lo que crea oportuno, pero deje de atacar, aunque sea indirectamente o sin el debido cuidado, a los tribunales. Al final, como se ha comprobado, la Justicia hará lo que la ley determine en un proceso con todas las garantías. Esa es la grandeza de nuestro sistema y la de un Poder Judicial que, a pesar de la presión que se ejerce contra él, resiste y cumple con sus obligaciones.