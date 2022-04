Tan poco y mal se piensa en los investigadores que hasta cuando la administración se propone echarles una mano el tiro sale por la culata. La nueva ley de Ciencia, pendiente de aprobación por las Cortes y que persigue acabar con la precariedad e inestabilidad del sector, no contó con las necesidades de los científicos más jóvenes, a los que la reforma laboral laminó cuando suprimió los contratos de obra y servicio, los más usados para ficharles. El resultado: 25.000 puestos de trabajo en el aire en toda España, aproximadamente medio millar de ellos en Canarias. Hubo que recurrir a una chapuza para resolver transitoriamente el desaguisado. Tal parece que las ministras de Trabajo y de Ciencia e Innovación forman parte de gabinetes distintos, no miden las consecuencias de sus actos o no dialogan entre ellas. ¿Cómo es posible tanta improvisación?.

¿Para qué sirve la ciencia? Cuando los recursos son escasos el diablo del utilitarismo tienta a los políticos y a los ciudadanos con esta pregunta. Pues sirve para intentar transformaciones milagrosas que de salir bien cambian para siempre el día a día de las personas. La ciencia en Canarias mira al más allá y al territorio que envuelve nuestras vidas. Es difícil encontrar una semana en la que no aparezca una mención internacional a un descubrimiento en el que haya participado un investigador del Instituto Astrofísico de Canarias. El IAC ha logrado que sus observatorios de Izaña (Tenerife) y El Roque de Los Muchachos (La Palma) sean una referencia cotidiana en las revistas especializadas. Archipiélago y Astronomía generan una simbiosis tan infinita como sus hallazgos. En el caso de la Isla Bonita, esta actividad quedó eclipsada por una erupción que convirtió el fértil Valle de Aridane en el epicentro de la comunidad científica mundial. Geólogos y vulcanólogos de los cinco continentes no quisieron perderse un proceso que vivieron a pie de volcán durante más de tres meses. La incidencia en la fauna marina de las coladas que llegaron al litoral de Tazacorte es un elemento más en el amplio laboratorio creado por los científicos de la Plataforma Oceánica de Canarias (Gran Canaria) y del núcleo de investigación pesquera consolidado en Taliarte. Expertos del Plocan impulsan planes de desarrollo y tecnologías encaminadas a la conservación y el uso responsable de los océanos. Su aportación al tejido I+D+i global es incuestionable. No menos decisiva es la labor que se desarrolla en la central hidroeólica de El Hierro (Gorona del Viento), ya que está diseñada para tratar de asegurar la autonomía energética de la Isla y de las ocho mil personas que residen habitualmente en ella. El respeto a los valores medioambientales es el punto de partida de la cesión que acaba de hacer el Gobierno de Canarias al Cabildo de La Gomera. El reto en los próximos diez años es conocer mejor los secretos naturales que esconde el Parque Nacional de Garajonay. Avanzar sin perder de vista nuestras raíces. Esos son los puntos de anclaje que manejan los equipos de arqueólogos que trabajan en el yacimiento romano de la Isla de Lobos (Lanzarote), o más recientemente, en la cueva de Playa del Junquillo (Fuerteventura). Ese legado, activo en todas las islas, convive en los territorios más orientales del Archipiélago con estudios punteros para aprovechar los recursos naturales que nos proporciona el sol, el viento o las mareas. Y es que la ciencia en Canarias se mueve en tres escenarios repletos de posibilidades: pasado, presente y futuro. La ciencia canaria es muy buena y aspira a serlo aún más. La actualidad ha traído hasta aquí los casos enumerados, una pequeña muestra de éxitos isleños. Bajando al detalle podrían citarse cientos. La vocación suple las deficiencias de un sistema lleno de peajes absurdos que convierten el camino en una carrera de obstáculos. Hasta los especialistas consagrados tuvieron que pagar esa cuota, solo vencible con tesón, esfuerzo, sufrimiento y suerte. La ciencia son también personas que, en lo que toca a la administración, siguen estrellándose contra un muro. Como les ocurrió a esos miles de investigadores que, encima de moverse en la incertidumbre con la maleta preparada, quedaron colgados sobre el abismo por un cambio en la legislación que les dejaba sin nada. Pese a que era la crónica de un desastre denunciado desde hace meses, al menos cabe celebrar que la corrección haya llegado ahora, con rapidez para lo que son los tiempos de un aparato administrativo paquidérmico. Los afectados afirman sentirse más tranquilos, pero no seguros. La rectificación no libra a esa legión de sabios que pelea contra la burocracia de otras penalidades para el reconocimiento de sus méritos y del ahogo en un papeleo inflexible más propio de gestores de facturas que de abanderados del conocimiento. Exprimidos a trámites como en ningún otro lugar del planeta, una cruz en la casilla equivocada puede dar al traste con un proyecto y para comprar material, incluso disponiendo de fondos, hay que rellenar toneladas de impresos. El control, imprescindible, no debiera estar reñido con la agilidad y la simplicidad. Pero así es España y con ella, Canarias. Una ley en tramitación debería supuestamente corregir todos los defectos, aunque visto lo ocurrido, cualquiera se fía. La ciencia resulta determinante, como comprobamos en la pandemia, para reflexionar y decidir con claridad, vivir mejor y transmitir seguridad. La tecnología domina la sociedad moderna. De ella nos beneficiamos en cantidad de rutinas cotidianas, desde usar el teléfono móvil a comprar a distancia. Porque los necesitamos como nunca, deje la dirigencia de maltratar a los científicos usando como escudo su infinita paciencia. Y demuéstrenles de una vez que para cultivar la pasión por indagar y compartir el saber en este país, en esta región, no hace falta convertirse en superhéroes.