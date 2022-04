De viajes y movilizaciones

Odio a los viajes y a los exploradores», nos dice Lévi-Strauss al comenzar «La partida», el capítulo primero de «Tristes trópicos», escrito por encargo en unos tres meses de 1954. Su publicación fue todo un éxito. Era un libro sobre viajes y exploradores que reflejaba su propia experiencia: su viaje al Mato Grosso en los años 30, como antropólogo ilusionado por estudiar nuevos pueblos y modos de vida, y el posterior en los años 40, tras la vergonzosa caída de Francia, en la que emigra a Estados Unidos como judío de origen alsaciano. Su amiga, la literata y filósofa feminista Catherine Clément, nos cuenta que el odio a los viajes y a los exploradores está motivado en que colaboran al monocultivo, como si fuera remolacha, mundial de nuestra cultura. En «Tristes trópicos» Lévi-Strauss deja dicho: «Lo primero que nos muestran los viajes es nuestra basura lanzada a la cara de la humanidad».

Me encuentro con Julio, del que ya había oído hablar más de una vez, en la modesta casa que los jesuitas tenemos en Guamote, al sur de Quito, cerca de Riobamba y su impresionante Chimborazo. Julio se acerca a los noventa años, pero física y mentalmente está claro y sonriente. Va tocado con el sombrero que usan los pueblos andinos de esta comarca. Con Edwin, el director de La Voz de Guamote, también jesuita, me llevan por las carreteras que circundan la población, visitando las comunidades. Julio inicia el relato: «El amo era dueño de todo este territorio y también de las personas que lo habitaban», dice para describir con pocas palabras la organización social de los años setenta. Mientras paseamos y también en las paradas, conversamos de la historia y del presente. Un relato de luchas que consiguieron una reforma agraria importante por la que aquel pueblo, hoy reconocido en una constitución plurinacional, adquirió la propiedad de la tierra y fue comprando las casas de la pequeña ciudad de Guamote, donde antes solo vivían los capataces y su entorno. Me hablan de la escuela, del centro de salud, del mercado, de leyes que reconocen derechos a los pueblos ancestrales que habitaron aquellas tierras antes del yugo del Inca, el que mantuvieron los conquistadores españoles o aquel que cargaron con igual peso sobre sus hombros las élites criollas tras la independencia. El camino de liberación hecho hasta ahora no es, sin embargo, el final del viaje. Ahora que muchas familias de las comunidades han pasado de vivir en las chozas de adobe y paja a las casas de sus antiguos jefes, sus jóvenes continúan hacia la gran ciudad, hacia Quito, Guayaquil o los Estados Unidos. Mientras tanto, en el supermercado de Guamote se puede comprar la quinoa y también todos los productos de Coca cola, Nestlé o Antiu Xixona.

Pamela trabaja en la Fundación IRFA, una entidad educativa nacida con el modelo de Radio ECCA en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en los años setenta. Ella viaja con frecuencia por las comunidades ayoreas del municipio de Nuestra Señora de los Ángeles de Urubichá. Los ayoreos se mueven nómadas entre los ríos Paraguay, Pilcomayo y Parapetí. La Constitución boliviana reconoce la identidad nacional de los ayoreos y la oficialidad de su lengua, así como la del resto de los pueblos originarios o indígenas. «Todos los viajes son una travesía», señala Pamela. Entre las comunidades de tradición tupí guaraní suele reconocerse el mito de «la tierra sin mal», el de la búsqueda permanente de un espacio de felicidad. Sin embargo, ahora dejaron el nomadismo y su búsqueda de la tierra sin mal tropezó con los barrios marginales de las ciudades, la trata de personas, el narcotráfico, la miseria suburbana. Esto es lo que pasa cuando, en palabras de Lévi-Strauss, «la humanidad se instala en el monocultivo; se dispone a producir civilización en masa, como la remolacha» (Tristes trópicos). Al sustituir una choza de palma por una casa de ladrillo, se inicia un camino que no va en la dirección de la tierra sin mal, sino de la marginalidad y la disolución como pueblo.

Entre los muchos análisis sobre la guerra de Ucrania que leo estos días, está el de la movilidad: los millones de refugiados que han llegado a Europa y que provocan una inmensa reacción de solidaridad. También aparece el de la «movilidad» de los jóvenes rusos, de dieciocho a veinte años, que hacen el servicio militar, que fueron movilizados para unas maniobras desde diferentes lugares de la Santa Rusia y ahora mueren en las ciudades y las carreteras de Ucrania mientras, a su vez, matan a sus hasta ayer hermanos y hoy recientemente declarados enemigos.

Aunque la tristeza es el sentimiento más apropiado con todo lo que está aconteciendo, también registro mi admiración por la gente de Novaya Gazeta, periódico independiente de Rusia que acaba ser silenciado en el que trabajaron seis periodistas asesinados en las dos últimas décadas (entre ellos, Anna Politkovskaia) en estos tiempos de cuaresma y ramadán que atraviesa la humanidad; también por el trabajo que hace Fundación IRFA en las comunidades ayoreas, así como por lo que ECCA está haciendo para promover la enseñanza de español entre las familias refugiadas de Ucrania (y Rusia); y por Julio, Edwin y Roberto, mis compañeros, que hacen posible la radio para kichua hablantes que es la Voz de Guamote a más de tres mil metros de altura en los Andes ecuatorianos. Estamos de viaje.