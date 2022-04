Denuncias falsas como estrategia electoral

Un abogado madrileño, cercano al PSOE, ha deducido una denuncia frente al Alcalde de Madrid, Almeida, con base en una cita ingeniosa del art. 408 del Código Penal. Le imputa una omisión de su deber de promover la persecución de los delitos que podría haber conocido en el ejercicio de su cargo y en virtud de los cuales unos intermediarios en contratos en época de Covid, podrían haber estafado a la institución que preside. Unos delitos ya investigados por la Fiscalía.

Esta denuncia, jurídicamente carente de justificación alguna y sabidamente improcedente, ha sido publicitada por los medios de comunicación, dando a la misma una relevancia que, con un poco de cuidado, habría debido insertarse en las páginas de ocio. No encuentro otra sección más oportuna. Debiendo publicarse el hecho, es la elección de la sección en que se inserta lo más determinante para evitar compartir con el denunciante su escasa prudencia.

Es evidente que este precepto del Código Penal es aplicable únicamente a quienes tienen, entre sus funciones en razón de su cargo, la de perseguir los delitos, materia ésta que no es competencia de los Alcaldes y que está reservada solo a fiscales, jueces y policías, que sí son los encargados de ejercitarla o, como dice la jurisprudencia, los funcionarios de Hacienda cuando se trata de delitos fiscales. Los Alcaldes no promueven la actividad judicial o, mejor dicho, entre sus obligaciones, no se encuentra esta, propia de los funcionarios que intervienen en el proceso penal y deben iniciar la investigación de los hechos presuntamente delictivos. Extender la norma a otros funcionarios, que no cumplen con tales funciones, carece de amparo legal y la doctrina de nuestros tribunales es tan clara y extensa que la denuncia puede ser considerada manifiestamente fraudulenta, máxime cuando el Ministerio Fiscal ya había iniciado la investigación.

Se trata, además, de un delito, además, doloso, es decir, que debe existir la intención de no perseguir, de no promover el proceso, no bastando la mera inactividad ante una noticia de la existencia de un delito si no se busca la impunidad del sujeto. Y es obvio que no denunciar no significa que no promueva el proceso el órgano competente para hacerlo. O, lo que es lo mismo, la no denuncia no equivale a la impunidad del autor.

Muchos requisitos y ausencia de elementos del tipo que un abogado debe conocer y que nos pone frente a un acto de legitimidad dudosa y que debería ser respondido con la firmeza necesaria que exige el uso lícito y leal del derecho y que no debe tolerar abusar del mismo y menos hacerlo menoscabando el nombre y fama de nadie o con intenciones electorales o partidistas.

Puedo equivocarme, aunque en este caso lo dudo mucho a juzgar por la elementalidad del supuesto, lo pretendido y los efectos conseguidos en el marco de una campaña de acoso al PP madrileño cuyos resultados no se miden en el final, conocido y presumido, sino en el tiempo en el que permanezca la campaña viva y los convencimientos conseguidos aprovechando la buena fe de la ciudadanía.

Un Alcalde, de conocer la existencia de un delito público, tiene la sola obligación de denunciarlo a la autoridad (art. 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), una obligación ésta, la de denunciar, que compete a cualquier ciudadano (art. 259 de esa misma ley) y cuya infracción puede ser sancionada con una multa de 25 a 250 pesetas. No me he equivocado. La ley habla de 250 pesetas como máximo, un euro con cincuenta céntimos. No se ha molestado el legislador ni siquiera en actualizar la moneda o la cuantía de la sanción habida cuenta de tratarse de un precepto cuya aplicación es tan escasa, como inexistente. Y es que, tal sanción exige, además, tener conocimiento del delito, noticia dice la ley, lo que no es fácil de determinar cuando se trata de hechos complejos, una estafa administrativa parece en el caso, que no se aprecia con los sentidos más elementales.

Pues bien, el abogado madrileño, reconocidamente próximo del PSOE, ha pasado de una norma realmente abrogada, en desuso, a un delito inaplicable, con un grado de imaginación y riesgo excesivo, pero que se ha visto recompensado por la noticia presta y la cobertura inmediata. Mañana, cuando el juez archive la delación, poco o nada se dirá y el denunciante podrá recibir los parabienes que, si no han sido prometidos, al menos le habrán identificado como capaz de avanzar sin límite cuando sea reclamado para más altas hazañas.

En tiempos electorales como los que se avecinan, instalados en una crisis que siempre perjudica al gobierno, no es fácil resistirse a la tentación de moverse en el ámbito del escándalo y usar a los tribunales para sustituir el debate riguroso sobre los problemas que interesan a todos por el socorrido espectáculo del proceso penal usado con fines incompatibles con su naturaleza. Esto es lo que nos espera en los próximos meses.

Mi esperanza reside en que la oposición no juegue con las mismas armas y hable de nuestros problemas y, si puede ser, con propuestas razonables, no con palabras banas.