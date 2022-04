Miguel o el futuro de Canarias

Paseando por Las Canteras, un placer al que no me puedo sustraer, me encuentro con un sinfín de personas, algunas de ellas amigos y conocidos. Precisamente, el otro día me tropecé con un antiguo alumno y, al instante, me vino a la memoria su nombre, incluidos los apellidos, lo cual le sorprendió y, por supuesto, agradeció con largueza. En su favor, era difícil olvidar a la persona, así pasaran los años, puesto que su experiencia educativa fue tan intensa como excelente. Para nosotros, los profesores, saber de la presencia en el aula de Miguel era un seguro de atención y aplicación, amén de un magnífico rendimiento. Y, como remate, el carácter del muchacho terminaba por pintar al ideal de estudiante.

El pasar del tiempo había cambiado la apariencia del chico, ahora transformado en un joven adulto, serio, competente, equilibrado y amable como ya lo fuera en su estancia en el instituto. La conversación se alargó durante muchos minutos, los suficientes para darme cuenta de que los atributos de aquel alumno de bachillerato habían cuajado en una persona sensata y juiciosa. En fin, estaba a punto de finalizar sus estudios de doctorado en la especialidad de Biomedicina, una disciplina novedosa y en la que esperaba encontrar su futura profesión o, por lo menos, una ocupación con cierto grado de estabilidad. Todo, como digo, muy entrañable para este viejo profesor, pero lo que más me agradó fue la noticia de que todavía hay esperanza para la educación canaria. Por fortuna, siguen siendo muchos los chicos que destacan por su talento y aptitudes, aunque el sistema de enseñanza se empeñe en condenarlos a la mediocridad. Me llegó a confesar que, al desplazarse a la Península para completar la formación, incluso resultó ser el más aplicado y el de mejores calificaciones. Maravilloso en todos los sentidos y, por lo que toca a este docente, una más que justa recompensa al trabajo invertido en su preparación, aunque fuera en el terreno de la Filosofía. No siempre tengo la dicha de estas experiencias, por lo demás escasas. Al contrario, y como decía, los Miguel de Canarias son tan pocos que cuesta reconocer su existencia. Y es una pena. Lo desagradable del encuentro con el joven no tiene nada que ver con él, sino con la sensación de vacío que deja un alumno como éste. Se les echa de menos, tanto que se implora la llegada de otros tantos que le reemplacen. Pero, como Miguel, sólo hay uno, mi Miguel, el chico preocupado por progresar en sus conocimientos, y lo mismo daba que fuera en Biología como en el pensamiento filosófico. Me hago mayor y, sin embargo, ¡cuánto me gustaría volver a comenzar en la docencia con la ilusión de los primeros días y el objetivo de enseñar a muchachos como éste! Porque, en Canarias, en nuestra bendita tierra, nacen estos talentos y hay que atenderlos como se merecen, si bien el modelo educativo los aboque a la medianía. Por ti, Miguel, te deseo lo mejor en la vida y, en lo que respecta a la mía, gracias por participar en ella, ya que, de alguna manera, la dotaste de un sentido y de un propósito. Vale la pena educar y enseñar cuando al otro lado hay personas como tú.