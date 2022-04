Un transporte público prematuro

Después de la Semana Santa toca reanudar la rutina, pero entre los días festivos y los laborables hay un hilo que los une en forma de atasco. El que va de la operación retorno a lo que se vive esta mañana, sobre todo con el túnel de Glòries en el punto de mira, ahora que ya se han acabado las obras.

Las imágenes en las que se aprecia el contraste entre el colapso de los carriles por donde circulan los vehículos privados con la fluidez del carril bus, por donde no pasa casi nadie, ha generado un intenso debate sobre un tema que se arrastra desde hace décadas y que las administraciones nunca se han tomado del todo en serio: el transporte público. Depende de cuál sea el punto de origen, ir a Barcelona renunciando al coche propio es una odisea. Y mira que ha habido tiempo para arreglarlo, porque hace siglos que se puso en marcha el primer servicio para mover grupos de personas de forma colectiva. Hace 360 años París fue pionera en el transporte público, gracias al famoso físico y matemático Blaise Pascal, que se asoció con varios aristócratas para crear un servicio de carruajes, porque evidentemente por entonces todavía no se habían inventado los vehículos con motor de combustión.

La experiencia parisina

La capital de Francia era la segunda ciudad más importante de Europa, solo por detrás de Londres. Su medio millón de habitantes convertían calles y plazas en un lugar bullicioso. Con tanto trasiego, Pascal tuvo la ocurrencia de hacer algo revolucionario: poner en circulación unos coches tirados por cuatro caballos, conducidos por dos hombres y con capacidad para ocho pasajeros, que hicieran siempre el mismo recorrido deteniéndose en una serie de puntos acordados y anunciados con carteles. Además, tanto si iban llenos como vacíos, mantenían el recorrido y el billete siempre costaba lo mismo para todos: 5 soles, una cantidad irrisoria para la época.

Entre la primavera y el verano de hace 360 años, en 1662, se desplegaron las cinco líneas que Pascal diseñó pensando en captar el mayor número de usuarios posibles. Solo hubo un problema: las llamadas carrosses à cinq sols eran demasiado avanzadas para su tiempo. Para empezar porque, aunque se habían iniciado reformas urbanísticas para adaptar la ciudad a los nuevos tiempos, París todavía conservaba parte del tupido entramado de calles medievales; por tanto era difícil circular con vehículos muy grandes. Además, la mayor parte de los parisinos vivían en el mismo lugar donde trabajaban y no tenían que desplazarse de manera rutinaria para ir de un punto a otro, como hacemos la mayoría de nosotros hoy en día.

Pero más allá de todo esto, había una cuestión mucho más profunda. La Francia de aquella época, gobernada por el famoso rey Luis XIV, seguía siendo una sociedad jerarquizada en estamentos, es decir, había quien tenía muchos privilegios por razón de linaje. Justo lo contrario de lo que proponía el sistema de transporte de Pascal, donde no había distinciones de ningún tipo, lo que irritaba profundamente a los sectores acomodados y por eso movieron ficha para que no todo el mundo pudiera disfrutar de los carruajes de cinco soles. El gobierno municipal hizo un edicto donde se prohibía explícitamente el acceso a estos vehículos a los soldados, lacayos, jornaleros y peones «para mayor comodidad de los burgueses, y de la gente de mérito». Como es comprensible, el pueblo llano se indignó y empezaron a protestar apedreando los vehículos. Alarmadas, las autoridades quisieron detener los actos vandálicos con latigazos contra aquellos que impidieran que los coches ofrecieran sus servicios. Aunque no se puede saber con certeza si se debió a esta polémica, porque no se conserva documentación que explique la razón de la clausura de los carruajes de cinco soles, no aguantaron demasiado tiempo más en funcionamiento.

Pascal había tenido una visión de lo que necesitaba una gran ciudad, pero todavía era demasiado pronto para que su idea prosperara. Habría que esperar a que la Revolución de 1789 acabara con los privilegios de la aristocracia a golpe de guillotina y que la llegada de la industrialización cambiara el mundo laboral para que el transporte público se pusiera en marcha de forma definitiva.

El pionero

Blaise Pascal, matemático precoz

El francés Blaise Pascal es uno de los matemáticos más importantes y precoces de la historia. Nacido en 1623, cuando solo tenía 12 años ya asistía a reuniones científicas en París, y a los 15 inventó una máquina de calcular, conocida popularmente como la pascalina. Además, gracias a sus investigaciones ayudó a desarrollar disciplinas como el cálculo infinitesimal.