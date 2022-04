Breverías 99

M. me asegura que mantiene un peso estable. De lo que no se percata es de que a su edad se establece una «redistribución» en los volúmenes de su cuerpo serrano. Vamos, que pierde masa muscular y gana en tejido adiposo, que es lo que acaba dándole a su figura esa incipiente forma de pera.

*

Estamos ya muy familiarizados con la fauna de los tertulianos que suelen medir sus fuerzas en los enfrentamientos televisivos en clave política. Entre los arquetipos destacan principal-mente: el filibustero que no para de hablar alzando la voz a medida que tratan de meter baza alguno de los demás interlocutores. El dogmático, que nos abruma con datos imposibles de comprobar, casi siempre con la verosimilitud que dan las decimales y el aplomo en la presentación: «Punto 1. Punto 2, etc.» . Y últimamente nos ha salido el que podríamos denominar «el guardagujas». El que hábilmente, cuando se le afea la conducta de su líder, maneja un cambio de vías, desviando el argumento a una vía alternativa, ya sea una vía muerta, o la del «y tú más». Por ejemplo los ERE de Andalucía, o si es de signo contrario la reunión de las Azores.

*

Tengo un conocido que presume de lo que él denomina su sentido de la austeridad, que suele elevar incluso al rango de uno de los valores supremos de la existencia. En realidad sufre más bien de un proceso agudo de tacañería, Y yo trato, de buena manera, de llevarle por el buen camino, haciéndole ver que la cicatería no le va a hacer más rico, sino por el contrario mucho más pobre, al no poder disfrutar de muchos de los frutos que se nos brindan en nuestro efímero paso por la vida. Pero mucho me temo que pincho en hueso. Porque de lo que adolece el susodicho es de una discapacidad autoinfligida. Si al pobre cojo le están vetados los 100 m libres e incluso las relajantes caminatas, mi masoquista se está privando de lo que su cartera le permite, pero su minusvalía le prohíbe, desde una ración de sabroso queso parmesano hasta una tapa de jamón de bellota. Eso por limitarnos a un placer de reyes disponible asimismo para sus súbditos, con un pequeño esfuerzo de intendencia.

*

Es curioso, cuando pensamos en la esencia del humor, vemos que básicamente es el contraste, la incoherencia disparatada, lo inesperado por lo insólito lo que nos suele mover a la risa. Pero es que este sentido del contraste viene a darse en el disfrute de tantas facetas de esta vida. En el cine es el gordo y el flaco, en el circo el juego que dan el payaso listo trajeado y el payaso tonto desharrapado, en la mitología es la bella y la bestia, en la literatura es Don Quijote y Sancho Panza. Y en mi tierra, tras la sauna a 90 grados es el chapuzón que se impone en el agua helada del lago. Para el que sobrevive, un chute de felicidad sin parangón.