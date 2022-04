Leer, sentir y escribir

En casa tengo pequeñas bibliotecas y algunos libros de cabecera que me han acompañado a lo largo de los años. Libros releídos, subrayados, libros con mis notas personales, historias y anécdotas que me han hecho crecer. Suelo repasar y recordar esas líneas elegidas que vienen a darle sentido a mi vida. La lectura me hace libre; me da la capacidad de soñar, conectar con la creatividad y me ofrece la oportunidad de desarrollar una nueva visión de la vida a través de la mirada de diferentes autores. Decía Edmund Wilson que «no hay dos personas que lean el mismo libro»; todo un mundo de interpretación se abre ante la lectura de un libro, por ello el compartir lo leído nos enriquece tanto…

«La lectura de un libro es un diálogo incesante en el que el libro habla y el alma contesta» (André Maurois) Precisamente es mi idea de la lectura; cada palabra, cada frase, cada párrafo deben llegar a mi alma; nutrirme. Más allá del conocimiento, queda la sabiduría de cada lectura. Llevar lo leído a mi ámbito personal, rescatar esas frases que parece que me ofrecen respuestas, sentir los relatos en mi propia piel… Leer realmente es un acto de enorme empatía; el lector debe vestirse con los ropajes de los distintos personajes, intentar llegar a la esencia y descifrar la intención del autor para obtener luego su propia enseñanza. Leer también implica presencia, calma, quietud,… «Cada secreto del alma de un escritor, cada experiencia de su vida, cada atributo de su mente, se hallan ampliamente escritos en su obra» ( Virginia Woolf) Novelas, ensayos, poesías, cuentos, obras de teatro,… libros de grandes autores, libros de autores humildes, libros de obligada lectura, libros que nos sanan,... Absolutamente todos descubren al autor, ese que se delata en sus escritos. Asimismo, nosotros hallamos en los libros aquello que llevamos en nuestro interior, aquello que vemos reflejado de nosotros mismos. Me encanta la frase en la que Francisco Umbral se refería a la escritura como «la manera más profunda de leer la vida». Es cierto que cada escritor inicia ante cada página en blanco un viaje introspectivo donde plasma sus pensamientos y emociones, imprimiéndole vida a diferentes personajes o hablando directamente desde el corazón, desde su cabeza o incluso desde sus entrañas. «Cuando tengo preocupaciones, miedos o una historia de amor, tengo la suerte de ser capaz de transformarlo en un poema» (Mario Benedetti) Además escribir es un acto tremendamente terapéutico; resulta una fantástica vía de escape para dar salida a nuestras emociones. Puede tratarse de una obra para difundir o simplemente de un acto individual. Por ejemplo, cuando escribimos un diario tenemos la seguridad de que nadie nos va a juzgar y podemos «soltar» en el papel nuestras preocupaciones, nuestro malestar, nuestra tristeza,... aquello que no nos atreveríamos jamás a compartir con los demás. Esa forma de expresar también es una forma de arte; el arte de poder manifestar lo prohibido a través del lápiz y el papel. «Yo no decido sobre lo que voy a escribir. No, yo espero a que algo ocurra» (José Saramago) La magia está en lanzarse a escribir sin rumbo. Dejar que las ideas y las palabras fluyan, realidad o ficción, pero siempre relacionándolas con experiencias transitadas. Si se pretende seducir al lector es imprescindible ser transparente y crear desde la más absoluta autenticidad. La belleza está en llegar al espíritu del lector e internarlo en una travesía donde el autor pronto sea capaz de captar su atención. De esa manera se establece un vínculo, un diálogo interno, donde el lector saborea las palabras y éstas les generan diferentes sensaciones. «En algún lugar de un libro hay una frase esperándonos para darle sentido a nuestra existencia» ( Miguel de Cervantes) Vivimos saturados de información; internet, redes sociales, millones de libros en el mercado. Existen verdaderas «bibliotecas andantes» que han leído miles de libros y poseen un amplio conocimiento literario. Sin embargo, pienso que no debemos olvidar que aquello que leemos y escribimos debe dejar una huella en nosotros. De alguna manera cada libro leído o cada forma de escrito debe proporcionarnos una pequeña transformación o un enorme aprendizaje. No se trata de devorar libros sino de disfrutarlos despacio, leerlos sin prisas. Por ello, reivindico utilizar la lectura y la escritura como instrumentos para movilizar nuestros sentimientos. Quizá convendría olvidarnos un poco de la razón, olvidarnos un poco del «saber» y acercarnos algo más a esa capacidad innata y algo olvidada del «sentir».