No es un sueño…. pateras, guerras, filósofos

Acaso fue un sueño la visión de aquella niña emigrante, ahogada y abandonada en una playa turca?. ¿Acaso fue un sueño el de aquel anciano, que por una carretera maltrecha de Ucrania huía de la muerte, llevando en su mano derecha su vieja y pequeña maleta, donde encierra sus pocos bienes y sus escasos, pero felices, recuerdos. agarrado con su débil mano izquierda al nieto que en su mochila lleva su infancia rota, convertido, de golpe, en un irreconocible hombre, en la seguridad de un oscuro futuro?. No es un sueño. No. Es la triste realidad que ha unido en el mismo tiempo, dos plagas bíblicas-humanas, bajo el lazo de la muerte. Siguen muriendo emigrantes en el Mediterráneo y el Atlántico, en pateras de cascos de papel embreado, engañosas, que no pocas veces se convierten en ataúdes bajo el sol de nuestra tierra. Canarias puede exponer su experiencia, abandonada a sus propios recursos en un sacrificado y loable esfuerzo. Mientras, el dinero, se cambia por armas destructoras, en la contraposición de intereses geoestratégicos. geoeconómicos y geopolíticos, convertidos en causas que hermanan a las dos plagas.

La guerra de Ucrania tiene tres aristas. La primera es Rusia anticipando un futuro guerrero ya señalado, con una trágica invasión, por supuesto, condenable. La segunda arista es la OTAN, en su afán expansionista, siguiendo el modelo de Estados Unidos como una buena sucursal, aportando armas y dinero pero no soldados uniformados. La tercera arista es Ucrania, en el terrero antagónico de la lucha canaria, donde los inocentes combaten y mueren bajo el fulgor de las estrellas que ocultan los multicolores resplandores de las bombas. Ucrania es, desgraciadamente, el lugar elegido como prólogo de una futura irresponsabilidad histórica. No hay nada nuevo. La OTAN ya se había estrenado en Yugoeslavia, en 1998, bombardeándola 78 días. Los USA tienen mucha experiencia en eso de las invasiones. Late en el recuerdo la gran mentira del Maine en Cuba, Vietnam (napalm), Irak, Afganistán, Panamá, Méjico…La hipocresía la comparte con Israel. Aquella, oculta que los mayores crímenes de guerra fueron los terribles bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, santuarios de la muerte. Esta (Israel) condenada por la ONU en su constante exterminio de palestinos y la invasión de sus tierras. Seamos serios. La enorme propaganda que rodea a la martirizada Ucrania, cegando la libertad de información por el trato que la segunda arista ha dispensado a este conflicto, y no a otras guerras pasadas y presentes. (Siria, Yemen, Mali…). Ha vuelto el NO-Do del Apocalipsis. Puntos de vista maniqueos, sin el menor matiz: blanco o negro, ángeles o demonios, superhéroes o supervillanos. Tenemos derecho a una información múltiple, veraz, contrastada, que nos evite la duda y la angustia. Hablemos con los filósofos. Kant (La paz perpetua) aboga por la desaparición de los ejércitos permanentes, de las Alianzas guerreras, que ya han fulminado a países inocentes. La guerra es la sinrazón humana. Me temo que esta recomendación entrará en el terreno de las Utopías, como ya entró su deseo de que la Ley moral se hiciera universal. Erasmo de Rotterdan . “Toda guerra trae consigo un cortejo infinito de crímenes y desgracias que caen sobre los inocentes”. Herder: ”Los únicos resortes de nuestros estados, son el miedo y el dinero, sin necesidad para nada de la religión, ni el honor, ni la libertad del alma Frente a estas opiniones se enfrenta Hegel que se atreve a decir que” La guerra no es totalmente un mal y no se debe abolir. Es bueno que haya guerras de tiempo en tiempo”. Rosa Luxemburgo (La acumulación del capital):” El proletariado debe transformar en su momento, la guerra imperial en guerra civil. El fascismo de Drieu de la Rochelle: ”Unicamente la guerra permite al hombre mostrar de lo que es capaz”. Me quedo con Kant. Sueño que algún día estaremos sin ejércitos ni guerras. Entonces será el día en que todos cantemos unidos el Himno de la Alegría, de la novena sinfonía de Beethoven.