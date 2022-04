Aneca freshponde

En España hay una institución paradójica, que es independiente pero que al mismo tiempo depende del Ministerio de Universidades, que se llama Aneca, Agencia Nacional de la Evaluación de la Calidad y Acreditación, y que se dedica a valorar la calidad de la investigación de los profesores universitarios y la calidad de las titulaciones de grado, máster y doctorado, entre otras cosas. Tal agencia ha creado recientemente un servicio de internet que se llama «Aneca responde» al que todo aquél que tenga una duda sobre cualquier asunto relativo a las evaluaciones que esa institución realiza puede acceder para hacer su consulta. Aneca promete responder, si bien se cura en salud y advierte de que el plazo de la contestación depende de la cantidad de consultas que en cada momento haya que resolver.

Por un asunto de poca monta Nopólemo pidió a Aneca unos datos del pasado, petición que una agencia que gestiona las cosas a través de sede electrónica debería poder atender con facilidad pues con toda seguridad ha de tener la información guardada en un disco duro o en una nube que no es tal porque la llamada «nube» no es otra cosa que una serie de discos duros gigantescos que se refrigeran en diversos subterráneos de la Tierra, desde Helsinki hasta Johannesburgo pasando por Hong Kong, Sao Paulo y Chicago. Buscar datos debería ser algo tan rápido como la luz y enviarlos a quien los requiere también. Pero no. «Aneca responde» no responde. Y cuando finalmente responde, no responde a aquello que se le preguntaba sino a otra cosa de la que ya Nopólemo tenía los certificados bien guardados en disco duro y le era fácil buscar y recuperar en su ordenador y a la velocidad de la luz.

Nopólemo vuelve a plantear su pregunta a «Aneca responde» y espera. La plantea con tan exquisita claridad y precisión que hasta un parvulario podría entender qué es lo que solicita. Espera y espera. Y tanto espera que desespera y decide llamar por teléfono a ver si así le agilizan el trámite. Al final, después de mil vueltas, la operadora del Ministerio no lo pasa a nadie que pueda atenderlo personalmente sino que lo remite al servicio de internet «Aneca responde» para que la pescadilla se muerda la cola.

Nopólemo es más bien optimista, y también es porfiado y voluntarioso. Tiende Nopólemo a sacar algo positivo de los contratiempos de la vida. Por eso se aprovecha de un error de sus manos: cuando buscó el teléfono de Aneca y entró en internet y tecleó con la intención de escribir «Aneca responde» se equivocó y escribió «Aneca freshponde». Le hizo ese error tanta gracia que se echó unas risas y lo apuntó sobre un papelito con la intención de usarlo como título de un escrito de la serie de escritos antibélicos que con motivo de la invasión rusa de Ucrania ha emprendido.

¿Por qué le hizo tanta gracia lo de «Aneca freshponde»? Pues porque en esa equivocación se aglutinan varios mensajes entrelazados cuya relación mutua es cierta como disparatada e irónica. El servicio «Aneca responde» no responde, y, como no responde, Aneca tiene una frescura parecida a la de aquel arrendatario que no paga y dice que sí ha pagado, a la del comensal que justifica que llega una hora tarde a una cita diciendo que él creía que ésa era la hora correcta a sabiendas de que no lo era, a la del abogado del Estado que no se ha preparado un caso y aduce picarescamente haber dado positivo en coronavirus para justificar que no se presenta a juicio. Y cuando finalmente Aneca responde, no responde a lo que se le pregunta sino que tira por el camino más corto y envía una respuesta facilona para así justificar que el servicio Aneca responde funciona en plazo aceptable.

Nopólemo se pregunta qué tendrá que ver su peripecia con el servicio «Aneca responde» con la serie de escritos antibélicos que con motivo de la invasión rusa de Ucrania ha emprendido. Y no va a «freshponder» cualquier cosa sino que va a responder, aunque le cueste, con coherencia. Se lo piensa tres veces hasta que encuentra una relación de perogrullo. Como Rusia, Aneca es una institución con pies de barro y de gran poder que, como Rusia, dificulta el escrutinio de sus operaciones y obstaculiza la libre circulación de sus bases de datos. Aneca es una suerte de fortaleza inexpugnable frente a la que Nopólemo espera tener una resistencia similar a la de los civiles ucranianos que son asediados en sus ciudades y pueblos. Todo ello, claro está, con el sentido del humor propio de quien se siente a salvo de las bombas y lidiando con una institución que sabe que más pronto o más tarde «freshponderá».