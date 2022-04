Bienvenidos al paraíso

Cervecita fría, fría, fría… Sangría… Agua… Cola… Cava… Mojito…

Maspalomas. Mediodía. Cielo azul trasparente. Olas juguetonas. Calor aplastante. Los vendedores de bebidas recorren la playa en busca de clientes. Todos hombres de mediana edad, menos una mujer con acento gallego. Árabes, italianos, canarios. Blancos, salvo un negro que se defiende en español, inglés y francés. Llevan una mochila a la espalda y una bolsa de supermercado en cada mano. No las de plástico, sino las de loneta que son más resistentes. Pueden superar los 15 kilos. Algunos dejan parte de su mercancía a la mitad del recorrido hasta que se aligeran con las ventas. No es lo mismo vender a la sombra de un chiringuito que patear cargados por la arena. Una y otra vez. El sol no da tregua.

Mientras Costas y San Bartolomé discutían quien la tenía más larga, pasaron años hasta que se decidieron a cambiar los viejos chiringuitos. Los nuevos, que hizo una empresa asturiana, se quedaron meses terminados en una nave industrial. Ahora, una vez instalados, apenas han tenido uso. Desde el inicio de la pandemia están cerrados y algunos empiezan ya a erosionarse.

-Masaje señor… Masaje, masaje, masaje… Señora…

Los masajistas ofertan sus servicios a los que toman el sol. Todos asiáticos, coreanos, filipinos, vietnamitas. Hombres y mujeres. Algunos muestran en la mano una pequeña fotocopia plastificada para explicar lo que ofrecen. Tienen clientela. Hace tiempo el Colegio de Fisioterapeutas de Las Palmas colocó un cartel en la playa advirtiendo de los riesgos de estos masajes. El cartel ya ha desaparecido.

-Barato… Gut prais… Barato, barato…

Venden sábanas de caprichosos dibujos y varios colores para tenderse sobre la arena. Todos hombres negros. Jóvenes. Despliegan al viento sus artículos como las alas de una gaviota.

-Coco, coco, coco… Piña… Ananas…

Porta en cada brazo una cesta de mimbre con fruta. Las adorna con hojas de palma. Elegancia tropical. Un hombre que apenas tiene competencia.

Y para animar la fiesta el presidente del Cabildo, Antonio Morales, manda a unos guardas para que la gente no se adentre en las dunas más de cien metros. Medioambiente teme que los turistas se coman la arena y nos quedemos sin espacio protegido. No se andan con bromas. Acaban de llevar ante la Justicia a un alemán que los desafió. Lo condenaron a una multa y a varios meses de cárcel. La reacción de las redes no se ha hecho esperar: Give the dunes back to the people. Devuelvan las dunas a los ciudadanos. Pero todo esto no impide que Morales vaya a las ferias turísticas de Berlín y Londres para vender las bondades del paraíso insular.

Cervecita fría, fría.