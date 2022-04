Presión psicológica en Esports

Algunas personas mejoran su rendimiento bajo presión mientras otras lo empeoran. ¿Por qué nos afecta de manera diferente?, ¿cómo puedo actuar yo ante la presión? Como psicólogo me he topado con varias formas de responder a estas cuestiones, y me gustaría recalcar que cada persona tiene sus propias circunstancias y lo que mejor le funciona a una de ellas no tiene por qué servirle al resto.

El primer paso consiste en identificar tus propias sensaciones ante el partido. A menudo, éstas se orientan hacia el resultado (ganar, perder o empatar) más que al rendimiento (KDA, tiempo de reacción, aciertos por ronda…). Me he encontrado a atletas sobreestimando las cualidades de sus oponentes por conceder demasiada importancia a las estadísticas (entre lo que destaca la racha de victorias, ELO, posición en el ranking…) ignorando que cada día de competición se presenta un escenario que no entiende de mejores resultados sino de mejor juego en el momento preciso en el que se compite.

Por el contrario, las expectativas sobre el rendimiento están muy vinculadas a una presión social, ambiental, que no solamente incumbe al equipo rival sino también a miembros del propio equipo: «El partido es cinco contra cinco, pero parece que juegue uno contra nueve». En mi experiencia, principalmente en shooters, he tratado con las siguientes verbalizaciones (y te pregunto cuántos casos conoces que se encuentren en la misma situación): «Me da miedo cometer un error en la partida porque entonces van a echarme la culpa aunque otros compañeros también se equivoquen», «si voy último y no me salen las cosas me vendría bien un apoyo en lugar de que fueran tóxicos conmigo», «me pongo nervioso cuando me están mirando porque entonces se van a dar cuenta de que lo hago mal». Son atribuciones internas, sesgadas por un sentimiento de culpa (o autoculpa) donde se personifica el error y el resultado negativo. Y me gustaría añadir: «Lo que se espera de mí por ser mujer es que asuma un rol de apoyo y que mi nivel tienda a ser bajo, por lo que tengo que hacerlo mejor que el resto y demostrar que sé jugar a esto», «por haber jugado conmigo van a pensar que todas las mujeres somos muy malas jugadoras».

Otra realidad que convierte cada partido en un campo de batalla contra estereotipos y la necesidad autoimpuesta de que éstos no se aplican a ti. Cuando estas situaciones, supóngase aisladas, se repiten periódicamente surge una predisposición interna a ajustarse a dichas creencias porque emitimos conductas que paradójicamente las refuerzan aún cuando persigan otra intención, como dedicar más tiempo a los entrenamientos y en consecuencia desatender otras áreas personales como los estudios o las amistades. De pronto es como si nos olvidáramos de por qué jugamos de tanto pensar en para qué jugamos. Es una de las puertas que más cuesta cerrar y en ciertos contextos un camino más que directo al abandono de la competición y la perpetuación de la situación.

¿En qué grado me afectan y me identifico con estos pensamientos del 0 al 10? Te propongo un ejercicio práctico: imagina que te presto un folio en blanco y en el centro de éste voy a dibujar una estrella que voy a colorear de negro. A continuación, te pregunto: ¿qué ves aquí? Una mayoría contesta que solo ve una estrella de color negro (lo que acabo de dibujar); la minoría responde que ve un folio y una estrella de color negro (la figura y el fondo). Mi siguiente pregunta es: ¿qué vemos en nuestras partidas? ¿solo comentarios negativos y malas experiencias en equipo? ¿o solo es esto lo que más llama nuestra atención? Si acercáramos el folio a nuestros ojos de tal forma que nos fuera imposible ver más allá del color de la figura, posiblemente veríamos todo de color negro. Esto significa que conforme nos alejamos del folio (o quizá es el folio lo que alejamos de nuestra vista) seremos capaces de percibir otro color, y lo que antes nos parecía de negro ahora lo distinguiríamos como una figura geométrica. El folio y su contenido son los mismos, pero habría cambiado nuestra manera de verlo.

Lo negativo capta nuestra atención cual estrella (o cualquier figura) se haya dibujado sobre el papel. Tomar distancia para ver más allá es una valiosa forma de contextualizar los problemas y ver el cuadro al completo. Pongamos por ejemplo el siguiente pensamiento negativo: «No ganaré esta partida porque nunca me salen las cosas». Si te pregunto cómo de bien te hace sentir este pensamiento, puede que tu respuesta oscile entre poco o nada. También es posible que si se alcanzara un resultado favorable en esta tesitura se atribuyera a la suerte. Probemos ahora a añadir al comienzo de la frase anterior: «He tenido el pensamiento de que no ganaré esta partida porque nunca me salen las cosas». En efecto, puede que este pensamiento no nos ayude, pero lo hemos reconocido como uno más de los que se pueden tener sin que necesariamente compartan la misma visión, por ejemplo: «No es cierto que nunca me salen las cosas porque sé que siguiendo un orden al final llegarán los resultados», «hoy voy a centrarme en aprender algo nuevo en esta partida y disfrutar». No se trata de convertir un pensamiento negativo en otro positivo, sino más bien de prestarle la atención que sea estrictamente necesaria, pues cuanta más distancia se toma mayor es la facilidad con la que podemos generar otros más acordes a la realidad.

No me cabe duda de que desensibilizarse de estas creencias puede ser más costoso en unos casos que en otros, incluso puede convertirse en un verdadero reto para quien se lo propone. Créeme si te digo que identificar el problema y prestar atención a tus sentimientos ya es un paso más que enorme para aprender a tratarlo. He sido testigo de la capacidad que tenemos para afrontar situaciones adversas empleando recursos que a menudo desconocemos que existen y que tenemos dentro. Solo es cuestión de seguir intentándolo.

Por eso me gusta concluir mis intervenciones diciendo: ¡Recuerda! ¡Lo estás logrando!