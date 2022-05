Una de espías en Moncloa

Marx enfatizó con la religión como opio del pueblo, pero el espionaje tampoco se queda corto a la hora de amañar el debate político. Sánchez, a riesgo de dejar al CNI a la altura del betún, no ha dudado en anunciar por los cuatro costados que él y varios ministros de su gabinete cayeron bajo las garras del temible Pegasus. La denuncia le ha servido para aflojar la tensión con los independentistas catalanes, que lo acusan de orquestar contra ellos y adláteres un espionaje de Estado. «Yo soy una víctima», como morcilla exculpatoria, enmaraña la autoría del procedimiento y eleva la sospecha más allá del país sobresaltado, hacia los oscuros y selváticos meandros de autócratas extranjeros. España, para soponcio general, saca pecho y reconoce estentóreamente que su seguridad es vulnerable, que tarda un año en encontrar la grieta y que no sabe qué gobierno robó la información del móvil de su primer ministro, de la responsable de Defensa y de la exministra Laya. ¿Pero volvemos al nivel de Perote? ¿Lo recuerdan? Un agente golfo del desaparecido Cesid que sustrajo información sensible para poner al Estado entre la espada y la pared. Esto de los espías tiene imán, el suficiente como para convertirse en un narcótico para la mente calenturienta de sus señorías, encantadas por encontrar al Fouché del Presidente. ¡Ojalá todo fuese tan liviano! Pero Marruecos no lo es, ni mucho menos, no es una digestiva tortilla francesa. Los malabarismos de Sánchez puede cargarlos el diablo. Uno de los efectos colaterales de este efervescente llega por el monarca Mohamed VI, del que se sospecha que dirigió su Pegasus contra Moncloa en el momento de la crisis de Ghali y la marcha de migrantes sobre Ceuta. Conocida de sobra la mosca cojonera marroquí, no le interesa un ápice al líder de los socialistas enturbiar el reciente estatus diplomático alcanzado con sus vecinos a raíz de la sobada soberanía del Sáhara. Pero el espionaje tiene su encanto y una vez entre la quijada muy pocos son lo que se resisten a soltar la presa. Y con Marruecos por medio, peor todavía.