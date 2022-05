Coser y cantar

No pensé que acompañar a mi mujer a un taller de máquinas de coser, para ayudarla a acarrear la pesada Husqvarna heredada de su madre, pudiera devenir en una didáctica excursión. Por de pronto el local de la tienda abrazaba toda una esquina con sus luminosos ventanales: en los escaparates rivalizaban verdaderas piezas de museo, marcas Singer de principios de siglo XX o las nacionales Alfa de toda la vida, con lo más moderno del ramo, desde clásicas Elna hasta el último modelo Bernina de la tecnología suiza, el indiscutible Rolls Royce de las máquinas de coser modernas. Y ya en la tienda nos acogió no un reparador de máquinas de coser, sino un médico de la especialidad, con su bata blanca y unos conocimientos que volcó efusivamente en la máquina que con alivio deposité en el mostrador. Por si no lo supiéramos, nos puso al corriente que la joya que le mostrábamos para su reparación era una Husqvarna de los años 70, que pese a su antigüedad merecía sin duda una segunda oportunidad al provenir de una de las más reputadas firmas de la industria sueca. Al constatar que había despertado nuestro interés, se explayó ante los méritos de una empresa que inició su andadura a finales del siglo XVII, fabricando unos mosquetones mundialmente reconocidos, evolucionando posteriormente a productos civiles, desde motocicletas hasta las insuperables cortadoras autónomas de césped. Como éramos los únicos clientes, y a todas luces interesados por sus explicaciones, se inició un diálogo, tan inesperado como fructífero.

Al comentarle que tenía entendido que también las máquinas Alfa fabricadas en Éibar, habían nacido en una fábrica de armas, nos confirmó que efectivamente así era, y ya embalado pasó a documentarnos sobre la mercancía museal exhibida en el escaparate, en la que destacaba un ejemplar de Singer de pedales de 1930. La Singer es por supuesto la marca que todos conocemos, pues ocupó siempre un lugar de honor en los hogares de nuestras abuelas, y hasta nuestras bisabuelas, pues viene siendo la madre de todas las máquinas de coser. Nos aclaró que no sólo eso, sino que la marca estuvo en pleitos con el inventor de los primeros ingenios. Posteriormente me he informado de un conflicto que marcó una época, entre el inventor americano Elias Howe e Isaac Singer. De un calado parecido a la guerra de patentes entre los hermanos Wright y la familia Curtiss por la hegemonía aeronáutica, el fallo se decantó a favor de Mr. Howe, aunque fue Singer el que al fin y a la postre más partido le sacara al invento de la aguja perforada, convirtiéndose en multimillonario. Pero antes de pasar a examinar la avería de nuestra máquina, tuvimos tiempo de comentar que todas estas joyas de la inventiva costurera ya no eran el orgulloso patrimonio de un país determinado, sino la propiedad de algún megaholding anónimo desconocido del gran público, como pueda serlo por ejemplo la marca Volvo, propiedad del consorcio chino Geely. Porque la famosa máquina de coser Husqvarna forma desde hace ya unos años parte del conglomerado SVT, comercializador también de las pioneras marcas Alfa, Singer y Brother. Lo cual quedamos de acuerdo que venía a constituir un monopolio comparable a una fusión automovilística que incluyera a la Ford, Fiat y Renault en un único consorcio. ¡Con tales triunfos en la mano, qué quieren que les diga: un negocio de coser y cantar!