No sé hasta qué punto la enseñanza furtiva u oficial de la Geografía e Historia de Canarias ha tonificado el desdén del isleño consigo mismo o, en su defecto, ha modulado su exceso de narcisismo. El Consejo Escolar de Canarias acaba de darle otro empujón a la materia, una vez que la consejera Manuela Armas hubiese reculado en su propósito de dejarla como un segmento marginal del currículum educativo. Pero lo importante aquí no es que se incluya o no, sino cuál va a ser el contenido del asunto: tan malo es un trampantojo lleno de tópicos y leyendas regadas con leche de cabra, como la elevación frenética de mitos no contrastados por el Carbono-14. Hay docentes que bajo el epígrafe en discusión suelen hacer de su capa un sayo, al recomendar libros, por ejemplo, absolutamente discapacitantes en fondo y forma, pero que son de un amigo jubilado que hace sus pinitos a partir de la princesa Guayarmina. Hay que tener prudencia y mesura, puesto que los alumnos canarios no son un homúnculo que flota en el confuso contexto. Su ventaja o plus contra la adversidad es que son isleños cuyos antepasados tienen horas de vuelo a la hora de nadar a contracorriente. Una facultad antigua que debe encajar, adiós al paraíso, en un puzle cuyas aristas dañinas crecen de minuto en minuto, donde reina la vulnerabilidad y donde los localismos son arrasados sin piedad. Enseñar las peculiaridades de una conquista, la gestación de una sociedad poscolonial, la adaptación a un medio, el valor paisajístico y su indeseable destrucción, la desaparición de una cultura... Todo ello y muchos más deberían ser contenidos que contribuyan a situar al canario en el circuito de las ideas y los acontecimientos que se suceden, a enriquecer su perspectiva y no a fomentar esa danza maldita que nos hace irremisibles esclavos del tótem turístico. No sería, por tanto, una maría, y no por las exigencias, sino más bien por la responsabilidad que conlleva.