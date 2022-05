La reina, la catedrática y el traje bicolor

Se ha visto que la reina Letizia no se malhumoró al ver que la catedrática a la que le entrega el premio que lleva su nombre viste el mismo traje que ella. Todo fueron risas por la coincidencia y por la visibilidad alcanzada por el galardón, allá por Mérida, Badajoz. Inmaculada Vivas no coincidió con la monarca en los grandes almacenes, donde la prenda se despacha a 49,99 euros, pero ambas interconectaron en lo que se refiere al gusto. O sea, la esposa de Felipe VI se rinde frente a la misma ropa que elige una profesional que hizo oposiciones y que vive en provincias, donde despunta por sus investigaciones en la rama del Derecho Civil. Difieren, no obstante, en el realismo social: la docente adquirió el traje, corte evasé (no sé qué es), bicolor (blanco y negro), para un día memorable en su historia personal, una ruptura en la rutina. La soberana, por su parte, basculó entre la elegancia democrática y el ahorro. Ni se olió que iba a tener una doble en la ceremonia. Pero nada queda libre. La profesora Vivas, de manera involuntaria, demuestra que doña Letizia no es una manirrota y que el dinero que recibe del Estado lo maneja a la manera del contable de una frutería. En fin, que cualquier día se pueden tropezar con ella en el mostrador de una franquicia donde la clase media resuelve su vestimenta. Claro, siempre que sea para tierra adentro. Otra cosa es una cena con diplomáticos en el Palacio Real. La segunda parte de esta sorpresiva (aunque beneficiosa) campaña de imagen es la prestancia con la que se resolvió el apretón. La distinguida tuvo que sufrir una sobresalto al ver que se había puesto lo mismo que la reina. Tierra trágame. Para nada. La monarca le pidió que posaran juntas y que se hiciera carne la preocupación de la Corona: elevar la popularidad en un tiempo de lluvia persistente sobre Zarzuela. Viene a ser una pena penita que no nos podamos enterar, aunque sea por Pegasus, cómo reaccionó Letizia de puertas adentro. ¿Se cogería un cabreo largo y ancho al quedar en evidencia que su estética no es tan original? Nadie es insensible a estos trances de ropero.