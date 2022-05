El famoso artículo “Vuelva usted mañana” que Mariano José de Larra publicó en 1833 trataba del dominio de la pereza en las actividades pública y privada de España. La lentitud en las respuestas, las respuestas que no son sino retórica vacía, las trabas burocráticas, el incumplimiento de la debida diligencia en la administración de las diferentes instituciones del Estado, la actitud pacata de los profesionales liberales, retrataban un país atrasado, mezquino, inmovilista, adormecido, sin iniciativa. Lo que monsier Sans-délai vino a hacer a España en quince días no consiguió hacerlo en seis meses porque “en seis meses no había podido hacer otra cosa sino volver siempre mañana, y que a la vuelta de tanto mañana, eternamente futuro, lo mejor, o más bien lo único que había podido hacer bueno, había sido marcharse”.

Nopólemo termina de leer ese artículo de Larra que considera magnífico. Y después cuenta los años: “Vuelva usted mañana” tiene 189 cumplidos. Afortunadamente las cosas han cambiado. Hay mucha gente diligente y emprendedora y la administración es, en términos generales, ágil, y también democrática, pues no hace falta ser un enchufado para que las cosas se muevan. No obstante, no todo es Jauja. Por envidias y corruptelas puede empantanarse una acción beneficiosa en un municipio y al tiempo puede acelerarse la compra fraudulenta de mascarillas en otro municipio. Dilaciones procedimentales y sentencias judiciales hay que son para echarse a llorar. Y por ahí, piensa Nopólemo, podría seguir tirando del hilo hasta llegar hasta una suerte de 1833 en versión contemporánea y digital a la que no quiere llegar no sea que se lleve una sorpresa y tenga que concluir que las cosas han cambiado, pero no tanto.

Nopólemo sopesa la actualidad del asunto y se pregunta en qué medida el capital humano de los miles de monsier Sans-délai autóctonos se arruina. ¿En qué quedan las potencialidades de los Yeray, Kevin, Tanausú, Ayose, Arminda, José y Juanita? Con el paro juvenil sobrepasando el 50% quedan esas potencialidades en poca cosa, en tik-chorradas, en poses de MMA o de raperos del Bronx o de reguetoneros puertorros, en rebeldías de tres al cuarto, poco edificantes, inútiles si no malsanas. Tanta energía malgastada en caminos erráticos, tanta capacidad malbaratada, tanta mala educación inculcada. Y cuando esas potencialidades sí son aprovechadas y fructifican, cuando los Yeray, Kevin, Tanausú, Ayose, Arminda, José y Juanita se hacen mecánicos, ingenieros, músicos, médicos, filólogos y albañiles de pro, da pena ver cómo sus talentos se tienen que marchar a otros países para mejor fructificar.

A Nopólemo se le viene a la cabeza la imagen de los bancales otrora cultivados y ahora abandonados. Cada muchachito una planta yerma, dejada a su suerte, sin agua ni fertilizantes con que cultivarse. Cada adolescente un monsier Sans-délai, un proyecto truncado, un destino mermado, una oportunidad cercenada. En esos desolados bancales la mala hierba prospera y crece sin guía ni orden ni concierto, mala hierba que no sabe distinguir un chico de un señor, un vosotros de un ustedes, un buen poema de un horrible auto-tune, la música del ruido, la solidaridad del espectáculo, el orden privado del orden público, un puñetazo en una serie de televisión de uno real. A esos Yeray, Kevin, Tanausú, Ayose, Arminda, José y Juanita no se les puede decir “vuelva usted mañana” sino “venga usted acá, qué es lo que usted lleva dentro y qué es lo que usted quiere hacer que nosotros lo formamos y le allanamos el camino”.

En la lucha contra la versión digital del “vuelva usted mañana” tiene un puesto destacadísimo Carlos San Juan de Laorden, que consiguió seiscientas mil firmas en su campaña “soy mayor, no idiota” y que logró que el gobierno forzara a los bancos a atender personalmente a la clientela de avanzada edad y con dificultades para resolver sus asuntos online. Carlos San Juan de Laorden ayudó no sólo a la tercera edad sino también a los jóvenes que no saben hacer la o con un canuto, aunque sea un canuto digital, y ayudó incluso a aquéllos para los que la red no tiene secretos y a todo el mundo ayudó. Y lo hizo porque demostró que si no hay solidaridad, que si se pierde la confianza en las instituciones y en las compañías que prestan servicio público, todo se irá al garete. Y no sólo los Yeray, Kevin, Tanausú, Ayose, Arminda, José y Juanita se verán perjudicados, también los Borja, Alberto y Rodrigo, los ejecutivos agresivos, los camareros, los fontaneros, los profesores, los jardineros, los abogados, los agricultores y los pescadores, los médicos y los deportistas, todos estarán sometidos a la esclavitud del vuelva usted mañana y al regateo en corto en una sociedad lastrada de instituciones que no funcionan.

Carlos San Juan de Laorden ha tenido la generosidad de emplear su tiempo gratuitamente para que el “vuelva usted mañana”, tanto el analógico como el digital, desaparezca de la sociedad. Así que Nopólemo piensa que todos deberán aprender de su ejemplo y entender que Carlos San Juan de Laorden es un señor, no un chico, que no es un tú sino un usted, que merece un buen poema y, también, por qué no, que algún Yeray, Kevin, Tanausú, Ayose, Arminda, José y Juanita se tome la molestia de hacer un reguetón en su honor para que el reguetón valga la pena y se redima y deje de ser esa cosa violenta, machista, insulsa y tonta y analfabeta que es.