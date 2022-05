De la calzada canina al bóxer tres

Dámaso Alonso (1898-1990), filólogo, escritor y poeta, recoge en el poema «Insomnio» de su libro Hijos de la ira (1944) la angustia que le atenaza una noche en duermevela, obra en la que expresa una visión desgarrada y sombría de la condición humana. Pone de manifiesto el grotesco espectáculo del mundo, inmerso entonces en la II Guerra mundial. El texto de «Insomnio» es recurrente cuando se habla del existencialismo en la posguerra española del 36. El hombre como especie está en medio de este texto que expresa las duras vivencias de su autor, quien fuera director de la Real Academia Española.

«Madrid es una ciudad de más de un millón de cadáveres (según las últimas estadísticas). / A veces en la noche / yo me revuelvo y me incorporo en este nicho en el que hace 45 años que me pudro,/

y paso largas horas oyendo gemir al huracán, / o ladrar los perros, o fluir blandamente la luz de la luna. / Y paso largas horas gimiendo como el huracán, / ladrando como un perro enfurecido, / fluyendo como la leche de la ubre caliente de una gran vaca amarilla. / Y paso largas horas preguntándole a Dios, / preguntándole por qué se pudre lentamente mi alma, / por qué se pudren más de un millón de cadáveres en esta ciudad de Madrid, / por qué mil millones de cadáveres se pudren lentamente en el mundo. / Dime, ¿qué huerto quieres abonar con nuestra podredumbre? / ¿Temes que se te sequen los grandes rosales del día, las tristes azucenas letales de tus noches?»

El texto se presenta en nuestra memoria en fecha reciente cuando en un «pispás» hemos pasado de una realidad optimista, de peatón andariego, a una situación de angustia causada por el dolor y la incertidumbre de una caída. El motivo es la imprevisible pisada de una defecación de perro dejada a la intemperie por el incauto dueño del doméstico animal.

Según las últimas estadísticas, como diría el inefable poeta, en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria están censados cincuenta y ocho mil perros. El barrio de Triana es una auténtica perrera. Estos animales de compañía transitan por las mismas calles peatonales que usan sus dueños. Ello implica que sus necesidades biológicas las realizan en la propia calle y expulsan su huella sólida en la acera o en la calzada que, en la mayoría de los casos, es recogida con prontitud por sus diligentes amos. Pero otras veces quedan a la intemperie, con lo que significa una agresión sanitaria al entorno. A ello se añade la expulsión urinaria que se realiza sin contemplaciones y sin poder impedirla, quedando el pequeño riachuelo alargado por la aplicación del agua que portan en un pulverizador, con lo que se pretende atenuar la acción excretora. Sin embargo, las consecuencias son negativas ya que la huella líquida de urea queda pegada a ras de la calzada, afeando el espacio usado por los peatones.

La caída trae como consecuencia que el ciudadano accidentado debe ser trasladado al servicio de urgencias de un centro hospitalario. En este momento hay que empezar a contar el gasto generado por la nefasta defecación canina: actuación sanitaria; exploración radiológica y cardiaca y, en su caso, internamiento protocolario; uso de cama, con ubicación inicial en un bóxer habilitado en zona de paso. El servicio de urgencias es indicio de la calidad sanitaria: Un vaivén de enfermeros y enfermeras; instrucciones a media voz que sumadas convierten el espacio en un griterío; vulneración de la intimidad; identificación voceada como si el destinatario estuviera impedido en su sistema auditivo; ingresados exigentes que reclaman a doctores anónimos. Toda esta efervescencia se genera casi a la intemperie debido a que los bóxer se forman con blancos lienzos verticales. Alta médica ya metidos en la madrugada, y familiares muertos de frío en una calleja paralela a la entrada.

El accidentado, en su bóxer, entra en una fase de ensoñación. El existencialismo se le hace presente. Se encuentra en un nivel de pensamiento entre la vida y la muerte. Y no se halla en soledad ya que es protagonista real en la estadística de potenciales cadáveres. Mientras, juega con el millón con que nos asusta Dámaso Alonso y con los casi sesenta mil perros que habitan nuestra ciudad y los desalmados dueños que dejan las defecaciones al alcance de nuestras pisadas. Se impone aplicar el ADN canino.