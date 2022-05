Villarejo y su distopía

Me acabo de enterar (la tarde de ayer) a través de los audios incautados al excomisario José Manuel Villarejo, que, entre su caudal de mierda, estaba la de ser impulsor y cabeza visible de la Asociación Transparencia y Justicia. A veces hay distopias que no necesitan ser imaginadas: esta especie de oso hormiguero que se ha metido por la nariz lo más indeseable de la democracia española acabó, finalmente, presidiendo un colectivo a favor de los valores con más enjundia de un sistema político de libertad y tolerancia. Me duele más conocer esta apropiación que «la libretita» de Dolores de Cospedal o el contubernio de Esperanza Aguirre para escapar de la Justicia, asunto este último donde se descubre la función distópica de Villarejo al retirar -a petición de la pepera- la presión como acusación popular en su encontronazo con agentes municipales por una multa. Ya sabemos que el funcionario que funcionó con gobiernos del PP y el PSOE dirigía una policía paralela, y que utilizaba la información de Interior para servicios especiales contratados por privados o empresas del Ibex 35. Pero lo que no se nos había pasado por la cabeza es que estas prácticas delictivas se solaparan con su empeño por la transparencia y la justicia. Resulta escalofriante, pero Villarejo no sólo levantó un imperio parapolicial heredero de la desalmada Brigada Político-Social, sino que no saciado con el poder que detentaba se encomendó a sí mismo la misión de ocupar el espacio civil con una influyente asociación para intervenir en los procedimientos judiciales. Un uso rastrero e instrumental de los mecanismos de la democracia española que da pábulo a los peores diagnósticos sobre el sistema: transparencia y justicia temblorosa, débil, pacata y a veces hasta con un exhibicionismo donde la parcialidad bulle. Y ahora, para más inri, nos enteramos que un okupa estuvo un tiempo intentando crear un modelo integrado por señores y señoras con enormes responsabilidades y sueldo del presupuesto público que adoraban el sentido de la transparencia y justicia de Villarejo.