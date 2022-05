Esports y aprendizaje de lenguas extranjeras

Cada vez son más personas las que participan de alguna manera en esports y esta participación no está limitada a los jugadores, ya que miles de aficionados siguen de cerca a sus equipos favoritos. Estas personas pueden venir de cualquier parte del mundo, lo que conforma a los esports como contexto inmersivo que ofrece la oportunidad de aprender una lengua extranjera.

Participar en deportes electrónicos permite comunicarse de manera realista utilizando la lengua extranjera como herramienta para facilitar la comunicación entre participantes que no tienen por qué hablar la misma. Es decir, no se trata de una adaptación de la lengua, como a menudo ocurre en el aula de idiomas, sino que se encuentran en situaciones comunicativas reales, como las que nos podríamos encontrar en un contexto de inmersión lingüística.

Esto supone que a menudo la situación comunicativa no se desenvuelva con éxito. Así, los jugadores experimentan que, por falta de comprensión o no ser capaces de comunicar un mensaje, han surgido conflictos en la interacción con el propio juego o con los jugadores, no obteniendo los resultados que esperaban para poder seguir avanzando con éxito en el juego. Sin embargo, estos errores son los que han permitido que se generen conflictos cognitivos en los que han tenido que reflexionar y encontrar una solución para poder superarlos con éxito. A través de estos fallos han reconstruido sus estructuras cognitivas que ha permitido utilizar lo aprendido en diferentes contextos.

Como ocurre en muchos otros contextos globalizados, la lengua que a menudo se elige en esta comunicación es el inglés, al ser la lengua mayoritaria en el desarrollo de la industria del videojuego. Sin embargo, no es la única. En un estudio de caso que llevamos a cabo en la Universidad de Málaga, algunos jugadores afirmaban haber aprendido turco, japonés o alemán para beneficiarse de transacciones con otros jugadores o desarrollar una amistad más profunda.

Por supuesto, el tipo de videojuego al que se juega también influye en este aprendizaje, que está fuertemente limitado por el género de videojuegos y el tipo de comunicación que permita. ¿Puedo comunicarme oralmente con otros jugadores? ¿Solo existe chat escrito? El medio por el que pueda poner en práctica la lengua extranjera limitará las posibilidades de desarrollar más o menos determinadas destrezas de la lengua extranjera (comprensión y producción oral o escrita). Por otro lado, el género del videojuego (si es de deporte, de lucha, de coches, etc.) concretará qué vocabulario aparecerá y se utilizará con más frecuencia.

Los esports forman una cultura en sí que tienen la particularidad de no solo ser videojuego, sino que además es competición, por lo que cobran gran importancia los metatextos, que son aquellos textos que se producen sobre el juego externos al videojuego en sí, como entrevistas, noticias, foros o directos. A menudo, estos textos se encuentran en la lengua extranjera y conforman una parte importante en la puesta en práctica del conocimiento que se tiene de esta por la motivación de aprender más sobre el videojuego, por ejemplo, para estudiar estrategias nuevas.

En esta idea de los esports como competición, también encontramos que, cuanto mayor es el nivel al que se compita en los torneos, más posibilidad habrá de jugar en un equipo internacional. Lo mismo sucede con la organización de eventos de esports en sí ya que, al no estar limitados los equipos físicamente, a menudo se organizan en línea y a nivel internacional. Esto lleva a que muchas de las partidas sean comentadas directamente en inglés en este tipo de eventos.

Con todo esto, vemos que la lengua extranjera en los deportes electrónicos funciona como instrumento en las distintas interacciones que acabamos de resumir, por lo que el juego funciona casi como una experiencia de inmersión lingüística en la que la lengua extranjera toma valor de uso y el jugador puede entrar en contacto con otras culturas. Sin embargo, son aún muchas las miradas críticas que continúan perpetuando ciertos prejuicios relacionados con la imagen social de los videojuegos y las personas que los juegan, críticas que también afecta a los esports. A pesar de esta alarma social, parece que las investigaciones indican que no existe una relación entre el comportamiento violento y los videojuegos, como está tan presente esta relación en la conciencia social. Aún hay mucho camino que recorrer en este aspecto e investigaciones que sigan explorando las posibilidades de aprendizaje de este contexto serán claves para ir cambiando poco a poco su imagen social.