Ahora vivo en el campo. ¿Qué les parece? Yo, que desde que tengo uso de razón me daba hasta grima pisar algo que no fuera asfalto o, si me apuras, los adoquines de Las Canteras, y que se me morían hasta los cactus porque o me olvidaba de regarlos o los ahogaba, a los pobres, y ya me ven ahora: con las manos enterradas en la tierra del huerto, porque me dijeron que no había nada mejor para desestresarse, y tratando de no fijarme mucho en que ya no llevo hecha la manicura.

Pero bueno, a lo que iba, que me voy por los cerros de Medianías y me entra el yoismo, tan característico y más contagioso que el Covid, de estos tiempos que corren. Lo de vivir en el campo tiene su aquel, la verdad. La ciudad, no me lo nieguen, se ha vuelto imposible con tanta pita, tanto coche y tanta calle peatonal, que anda que no se les ve el plumero a los políticos con lo de obligarnos a aparcar en los aparcamientos de pago o la zona azul. Como si les importara, en cualquier caso… Ahora me despierto con los pajaritos o, como mucho, con el perro del vecino, y no con la ambulancia de camino al Negrín o el escape libre de la moto del camello, me relajo cuidando del jardín y hasta tengo una mascota. Quién me ha visto y quién me ve. Pero lo de mudarse a la campiña tiene también inconvenientes, no se vayan a creer: se tarda el doble en llegar a cualquier parte, tengo que coger el coche hasta para comprar el pan y los amigos me tocan el timbre un domingo sí y el otro también porque, claro, se ve que las casas de campo vienen con una cláusula en la escritura que exonera de buenos modales a todos los ciudadanos que conozcan a sus propietarios. Pero lo peor son las moscas. A ver, que vivo en el campo, y que los cultivos y los animales traen bichitos de toda índole. Hasta ahí llego. Pero lo que no se puede soportar, seas de campo, de ciudad o del desierto de Gobi, es una plaga cuasi bíblica de esas de las que Hollywood haría una película catastrofista. Y es que, cada año, al llegar la primavera, estos insectos repugnantes invaden las viviendas de las localidades de montaña de Santa María de Guía y se instalan en nuestras casas impidiéndonos hacer vida normal, porque a ver quién come o duerme, por nombrar sólo dos de las actividades habituales de cualquier hogar, con una cantidad desorbitada de estos bichos asquerosos acosándote permanentemente. Hablando con unos y otros, al parecer es por todos conocido que estas plagas las producen los fertilizantes sin tratar del que hacen uso algunos agricultores desalmados para ahorrarse unos eurillos. Y ande yo caliente, jódase la gente. Pero aunque el problema, grave no sólo por extremadamente molesto sino también y, lo que es peor, por insalubre, y mucho, ha sido denunciado en infinidad de ocasiones por vecinos hartos de convivir con tan repulsivas inquilinas, de momento el ayuntamiento de la localidad no parece tener intención de darle su merecida importancia y buscar la manera de solucionarlo, a saber por qué. Por mi parte y junto con un puñado de vecinos más o menos mosqueados pero igual de afectados, ya hemos procedido a la correspondiente recogida de firmas para denunciar esta irregularidad legal de graves consecuencias en la sanidad de la zona ante el organismo competente, a ver si así se ponen las pilas quienes se las tienen que poner y ponen remedio de una buena vez.