Maloliente el sistema, apestando por las supuraciones de Villarejo; la inflacción bordeando los dos dígitos; el euribor caliente y al alza; la monarquía sometida al palanquín de Abu Dabi; la desigualdad más inflada que nunca; los ricos más ricos... ¿Qué hacer? Tirarse en plancha sobre el gran espectáculo, el único que sin ser un narcótico o puro sexo es capaz de disparar la adrenalina y provocar la euforia del placer: el gol después de la pandemia, el consuelo tras el miedo, la gloria o el cielo una vez superado el manto negro que todo lo apaga. Colas enormes enrocadas en el deseo inaplazable de encontrar un lugar donde expandir la fiebre amarilla. Juega la UD y el vértigo. Juega contra el Tenerife en derbi. O sea, se mueve la sociedad grancanaria, ese cochafisco integrado por añicos de casi todo, que ya sólo se menea por un buen tubo en El Confital o por el equipito. Y a ver si así se acaba con este remolino de males que ya suena a Chavela («Ojalá que te vaya bonito, / ojalá que se acaben tus penas»), del que ha sido best seller el presidente Torres, tragedia y renacimiento, un rozamiento admirable para el que hay que tener agallas de las buenas. Estas colas agitadas, de miles y miles, son la venganza al confinamiento, al vacío de todo lo enorme, al silencio de las masas. La UD amarilla rompe con el vaticinio de que ya nos poníamos a trotar en el potro de la soledad, cada uno en su casa con su pantalla y su dolor de cervical. Un mundo de desequilibrados, atemorizados y con 20 mascarillas encima ahuyentando al virus. Pues no, todo lo contrario: una estampida espoleada por un juego donde todavía se cuecen valores como la lealtad, valentía o honestidad, al menos sobre el césped y no en los despachos. Entereza cada vez más difícil de encontrar, y que nos dijeron que retornaría una vez recuperados de los años de la peste. Ha sido lo contrario. El fútbol, por tanto, se eleva majestuoso entre las mareas de la ciénaga.