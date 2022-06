El PIEC, tan entrañable

Tal y como estaba previsto la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, eligieron La Palma para firmar el Plan Integral de Empleo, dotado en esta ocasión con 42 millones de euros. Todavía es rentable La Palma como escenario de catastróficas desdichas que el Gobierno de los Vengadores –el Capitán América, Iron Man y la Viuda Negra, con Hulk tutelando desde La Gomera– es capaz de reparar heroicamente. Díaz también ha anunciado –faltaría más– que los ERTE específicos para La Palma se mantendrán «todo el tiempo que sea necesario» e informó que ya se han utilizado 44 de los 63 millones del Plan Extraordinario de Empleo, con 1.671 personas contratadas. Tanto Díaz como Torres aplaudieron mucho al final de la rúbrica del nuevo PIEC. Desde hace varios años se ha generalizado que los responsables políticos se aplaudan a sí mismos en los actos públicos y, bien mirado, es hasta cierto punto razonable. ¿Quiénes les van a aplaudir si no son ellos mismos?

Lo del Plan Extraordinario de Empleo quizás no sea demasiado presentable, pero tiene su gracia. El mecanismo es más o menos similar al de las peonadas andaluzas. Uno se apunta y si es admitido le dan una pala o un rastrillo y lo ponen a retirar cenizas y escorias volcánicas de las calles, plazas, avenidas o carreteras de los municipios y los barrios afectados. Si estás jodido de la espalda, tienes lumbalgia o eres asmático –por mencionar tres circunstancias en absoluto inusuales– por decirlo vulgarmente, pues te jodes un poco: quedas fuera. Como ya se ha comentado en esta columneja más de una vez, el Plan Extraordinario de Empleo de La Palma ha servido, fundamentalmente, para distorsionar el mercado laboral palmero bastante ineficazmente. Ya en la pasada Semana Santa el Plan Extraordinario contribuyó lo suyo a que hoteleros y restauradores sufrieran dificultades para conseguir trabajadores. ¿Por qué trabajar como camarero o recepcionista si se me garantizan 1.200 euros por rastrillar vagamente durante tres o cuatro horas? A las dos de la tarde ya estoy en mi casa tranquilito. Es una forma de intervención pública ineficaz e ineficiente. Al menos convendría explorar la vía de que se facilitarán excepcionalmente los trámites para la creación de empresas, se subvencionaran las cuotas a los autónomos o se gratificara fiscalmente a las empresas por contratar trabajadores sobre un compromiso salarial concreto. Claro que eso hurtaría el proceso de control de contrataciones –y la exaltación publicitaria correspondiente– al Gobierno autónomo, el Cabildo o los ayuntamientos.

Lo que se me antoja más asombroso, sin embargo, es el resonar de las chácaras entusiastas alrededor de un nuevo episodio del Plan Integral de Empleo de Canarias. Casi prefiero zamparme los primeros capítulos de la serie de Disney sobre Obi-Wan Kenobi. El PIEC es uno de los más entrañables (y caros) mitos autonómicos del último cuarto de siglo. Si se resignan ustedes, estimados lectores, a sumar las cantidades asignadas durante estos lustros no bajarían demasiado de los 180 millones de euros quemados en este espléndido y primoroso fuego de artificio. Todos estos ingentes recursos no han servido ni para moderar siquiera el disparatado y cruel desempleo que padece Canarias porque no incide, pese al pastón dilapidado, en las razones estructurales del paro en las Islas. Sirve en cambio –como señaló casi inadvertidamente el presidente Torres– para contratar durante algún tiempito, según distintas modalidades y a veces con un barniz formativo, a unos 5.000 desempleados, pero no crea puestos de trabajo. Y no obstante nadie en el Gobierno (y me temo que tampoco en la oposición) desenmascara el PIEC como lo que es: una excusa para gastarte varias decenas de millones de euros y arañar una décima en el índice de parados. Una piñata onerosa el PIEC, tan entrañable, tan nuestro, tan inútil, tan arrastrado, tan cansino, tan volcán, salitre y lava.