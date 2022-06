Pese a la avanzada edad, no ha perdido la mirada, entre curiosa y amigable, que ya, en la juventud, despertaba el vivo interés de los que estaban a su alrededor, fueran propios o extraños. Incluso, conserva un aire elegante y señorial en la forma de andar, pero lo que la distingue, por encima de cualquier otro atributo posible, es la pausa que establece al hablar, como queriendo alargar el instante. A sus años, echa la vista atrás y espera encontrar en el pasado lo que el presente ni por asomo alcanza a darle, aquellos recuerdos que le devuelvan la pasión y el cariño de los que se han ido.

Ahora anda por la soleada Málaga, experimentando los alifafes de la vejez, pero con la misma fuerza en los ojos que tenía aquella niña llegada de Italia. Expresamente, pidió a uno de mis hermanos, Óscar, que la atiende en el hospital Carlos Haya, sabedora de su procedencia canaria, que, por medio del que firma, le hiciera llegar una foto, tan sólo una, de la antigua casona de Sargento Llagas, 21, reconvertida en alegre vivienda familiar. En realidad, ésta fue su casa, el hogar al que considera la patria de su infancia. Es más, cuando se le pregunta por su nacionalidad, más que señalar a un país, reivindica su condición insular, para ella el único mundo en el que se reconoce. Sin embargo, su apellido, Rocca, habla de una ascendencia alpina, que no oculta por cierto, pero que queda en un segundo plano frente a la elección de su espíritu.

Me sentí tan conmovido por la solicitud, por el gesto de orgullo de pertenencia a una comunidad, que me presté enseguida a satisfacer la petición de la octogenaria. En el mismo día, mi hermano tuvo en su poder no una, sino dos instantáneas de la Casa Azul, ubicada en las proximidades de Las Canteras, esperando colmar los deseos de esta canaria de adopción. Tal vez los pocos pasos que la separan del arenal capitalino sea lo que bulle en los íntimos recuerdos de la señora Rocca, quizás aquella niñez transcurrida frente al mar. Su padre, destinado en la isla como ingeniero de la compañía italiana encargada de tender el cable submarino, el famoso Italcable, como aún sigue llamándosele en el imaginario colectivo de los que vivimos en el entorno, fue el responsable directo del traslado de la familia a las tierras de Gran Canaria. Así, pues, aquella lejana motivación laboral constituyó el origen de una aventura que hizo de la vida de Liliana Rocca una odisea digna de ser contada.

Es particularmente gratificante que una persona, en la última de sus épocas y desde la distancia, dé por válida su condición canaria, de entre todas las posibles, porque aquí vivió los mejores años de su vida. Debería hacernos pensar sobre lo que de valor tienen nuestras islas para que los nacidos fuera de ellas quieran empadronarse en sus ciudades, aunque sea a través de un lazo invisible, pero no por ello menos sólido. Porque, como ya he dicho y reitero, ella es plena y sentimentalmente canaria, como el mismo gofio, y vaya usted a poner en duda tanto lo uno como lo otro. En fin, son estas cosas las que me confirman que nuestra condición insular es sinónimo de algo especial, exclusivo de los moradores de este archipiélago.

Al término de esta breve semblanza, mi hermano me comunica que la signora Rocca ha recibido puntualmente el presente y se encuentra feliz de reencontrarse con el que fuera su hogar. Ni que decir tiene que más feliz se siente uno al ver que el ser canario, esa esencia que nos penetra hasta la raíz, se lleva tan adentro que ni la distancia ni el olvido logran borrarla.