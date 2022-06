Cuerpo extraño

Aúltima hora de la tarde estás tomando algo, en una terraza en el centro de Santa Cruz de Tenerife, con un par de viejos amigos. La conversación, como siempre, transcurre entre la risa, las anécdotas y los libros y películas descubiertos o revisados hasta que, repentinamente, se acerca alguien a la mesa. Uno de mis amigos lo saluda y el individuo se me abalanza encima como en una parodia de abrazo y empieza a repetir:

- Ah, mi insultador, mi insultador, cómo está mi insultador…

No tengo ni idea de quién es el gilipollas calvorota que se me ha venido encima y estoy a punto de sacudirle un empujón, pero uno de mis amigos me hace una señal y desisto. Se sienta finalmente en una mesita próxima, en la que le acompañan varias personas. La conversación continúa y algunos minutos más tarde pregunto sobre el calvorota. El amigo me recuerda quién es. Hace la friolera de diez años, quizás más, mantuve una brevísima refriega con ese individuo en un intercambio de artículos. No lo recuerdo muy bien, pero creo que lo más grave que lo llamé fue tonto y grosero. Diez años después –diez años de trabajo, de muertos y de agonías, de amores y desamores, de noches y amaneceres, de libros leídos y escritos– ese individuo se cree en el derecho de arrojárseme encima y recordarme que lo insulté hasta romperle el alma. Diez años. Pero, ¿qué clase de vida tienen estos mentecatos que llevan diez años supurando mierda por tres frases en un artículo que nadie recuerda?

Los records, sin embargo, siempre pueden romperse. El año pasado, después de un pleno parlamentario terroríficamente plomizo, almorzaba con un compañero cuando una señora definitivamente mayor se acercó a saludarle. Cuando amablemente me presentó a la madam se le oscureció la cara y comenzó a hablar de los periodistas carniceros que por un minuto de gloria son capaces de cualquier cosa. En su caso, cualquier cosa era un comentario a un concejal socialista hace, exactamente, 22 años. Sí, exactamente, todavía en el siglo pasado. No, no era ningún comentario derogatorio que aludiera a la vida privada de ese edil que no tuvo mayor recorrido político porque fue apuñalado por sus propios compañeros de partido; no se refería ni a su aspecto físico, ni a su familia, ni a su vida sexual o su tributación fiscal. Pero había sido espantoso y ella no lo había olvidado, no lo olvidaba ni, por supuesto, no lo olvidaría nunca, nunca, como enfatizó varias veces. La señora hablaba fijando sus ojos en el vacío, como si el simple hecho de mirarme a la cara significara para ella una tortura insoportable. Incluso tuvo el detalle de indicarle a mi acompañante que uno debería ser más selectivo con quien elige para almorzar, y acto seguido se marchó calle abajo arrastrando majestuosamente su dignidad o su memoria o su oligofrenia.

Podía extender este artículo durante una semana y convertirlo en un serial. Una vez, al llegar a un curro, me tropecé con un cargo público –por lo demás una persona inteligente, responsable y laboriosa– que me recordó que había escrito algo espantoso sobre su padre –también político en su momento– hace décadas. Por fortuna creo que terminó por descubrir que no soy un monstruo y terminamos profesándonos un firme respeto mutuo. Por supuesto que todo esto puede reducirse a un conjunto de anécdotas más o menos chuscas o divertidas o surrealistas, como el caso de aquel tipo cuyo minúsculo partido puse a parir y que, al no encontrar manera de hablar conmigo, me mandó al periódico una cinta magnetofónica llena de insultos y descalificaciones. Pero no, a mí me parecen síntomas. Síntomas de una radical incomprensión de lo que es la función crítica y la libertad de expresión que definen al periodismo y que una sociedad inmadura e inclemente, incivil e inhóspita, intolerante e indiferente como la tinerfeña siempre ha soportado como un cuerpo extraño. Y ya se sabe dónde se deshace uno mejor de un cuerpo extraño: en el retrete.