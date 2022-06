Derbi y violencia machista

El fútbol puede ser un deporte noble y ético, pero también la madriguera de una jauría de violentos encastillados en su fanatismo y en brutalidades que no suelen terminar bien para los que tienen a su alrededor. No resulta extraño por tanto, o al menos así me lo parece, que en la primera vuelta del derbi canario las llamadas al 112 por violencia machista se duplicasen. Ni tampoco es nada excepcional que determinados energúmenos futboleros, que deberían ser investigados, arremetiesen contra la consejera del ramo, que hizo referencia en un tuit a las alarmas (65) frente a las de un día normal (38), a la vez que subrayó como explicación: «Y lo que falla se llama patriarcado». Queda claro que no gusta que estos asuntos se ventilen en la víspera de la segunda vuelta del centelleante derbi, un partido que seguramente la mayoría seguirá en modo pacífico, insultos y juramentos aparte. Pero ello no quita que aumente el consumo de alcohol frente al televisor tótem de la terraza y los machos de la casa (no sólo el cabeza) lleguen con ganas de romper vasos y algo más, sobre todo si vienen lamiéndose las heridas de la derrota. Hay investigaciones que vinculan el fútbol con el machismo, o con el fascismo y la ultraderecha o con la misma homofobia y el racismo. Estudios, por otra parte, de los que son conocedores los clubes, que se oponen a aplicar cortafuegos para no desagradar a sus peñas más radicales y agitadoras. Pero no hay que generalizar ni meter a toda la afición en el mismo cubo de basura, si bien es necesario dar cuenta de estos fenómenos, como el aumento de llamadas al 112, para constatar una realidad y no una casualidad. Los equipos de fútbol no se han extendido en demasía a la hora de condenar actos violentos que han terminado de manera trágica. Incluso, no faltan los que consideran que los aquelarres que se montan al final de un partido trascendental son consustanciales al fútbol, ocurra lo que ocurra. Nobleza y sacrificio, pero no faltan incontrolados capaces de incendiar una jornada, ya sea en el espacio público o en la intimidad de sus domicilios.