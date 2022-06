Triana, watercan

De un tiempo a esta parte, abarcando con mayor claridad las diversas fases con que nos ha invadido la pandemia Covid 19, desde marzo de 2020 hasta la actualidad corriente, la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria cuenta con una gran sala de exposiciones al aire libre. El lugar está perimetrado en las travesías peatonales del barrio de Triana, distrito donde históricamente se concentran en gran medida las instituciones culturales. La originalidad de este espacio artístico es que las representaciones pictóricas son elaboradas por artistas que caminan a cuatro patas, a los que siguen muy de cerca unos seres bípedos que tienen una estructura corporal muy próxima o similar a los seres humanos. El arte y la plástica siempre han sido fundamentos de la creatividad en esta ciudad atlántica.

Desde tiempo inmemorial, por no decir desde el origen de la vida sobre la tierra, el hombre y el animal de cualquiera de las especies han convivido en espacios compartidos, en ámbitos rurales y urbanos, en la selva y en las estepas, en la costa y en la montaña. Sin embargo, la variedad de razas, clases y conductas del ser irracional han llevado, con la modernización de la sociedad, a que las instituciones públicas hayan establecido ordenanzas que regulan la tenencia de animales así como su control con el fin de fomentar la convivencia respetuosa y a prevenir los riesgos que se pudiera causar a la comunidad, al medio natural, a otros animales o bienes públicos. Las normas establecidas son ejemplo de exhaustividad reguladora de una realidad que está en el seno de nuestro entorno.

De las diversas clases de animales, parece ser que el perro es el rey de nuestras querencias. Tiene una gran relación con los humanos, de tal manera que se considera el mejor amigo del hombre, aunque los malévolos interpretan que ello se debe a que es porque, con gran esmero, le aporta la comida.

El perro ejerce muchas funciones entre las que se incluyen servir como animal de compañía, de guardia, hay perros de caza o perros pastores. En nuestro municipio capitalino, los perros censados rondan los sesenta mil. La regulación más objetiva, además del control sanitario mediante un catálogo de vacunas, sobresale porque se destaca el control de las deyecciones. El perro, al igual que los demás seres vivos, realiza al menos dos descargas al día, una sólida y otra líquida. La sólida está regulada en lo relativo a su paseo por las calles de la ciudad. El dueño está obligado a recoger los excrementos y la obligatoriedad está marcada de tal manera que resulta muy gracioso observar cómo sus dueños realizan una genuflexión, se colocan unos guantes transparentes como si de un quirófano hospitalario se tratara, y rasca y rasca la superficie de la calle como si le estuviera sacando brillo a las baldosas. Luego, tras incorporarse y recuperar la verticalidad, inicia el peregrinaje con la ofrenda entre la manos para arrojar el mullido y cálido material en alguna papelera próxima. Es un rito al que hay que acostumbrarse con particular devoción para evitar repudios indeseados.

Sin embargo, la descarga líquida es otro cantar. No hay una regulación específica al respecto. Las vías peatonales se han convertido en un gigantesco lienzo en el que pintan estos singulares artistas. Las salas expositivas tienen nombre propio: General Bravo, Pérez Galdós, Travieso, Obispo Codina, Torres. El dibujo es similar en todas las salas a pesar de que los artistas son diferentes, como si hubieran estudiado en la misma escuela. La obra está constituida por un centenar de flecos que se inician en un ángulo de la sala, a unos veinte centímetros del pavimento y luego continúa desarrollándose a lo largo de unos dos o tres metros, según la inclinación de las baldosas. Los críticos de arte hablan de «churriguerismo urbano», y los gestores municipales están a punto de editar un catálogo para ofrecerlo a los expertos académicos de la Facultad de Bellas Artes y a la ciudadanía sensible con cualquiera de las novedades artísticas. Un jurado, como no podía ser menos, trabaja lo indecible para otorgar los premios con motivo de las fiestas fundacionales de la localidad. Con ello, el churriguerismo canino queda inventado en esta cosmopolita ciudad, que no ceja en ofrecer atractivos a propios y visitantes.