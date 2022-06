Para plagas, las de Egipto

Como si la invasión pospandémica de turistas no fuera suficientemente impactante, este verano nos esperan una serie de plagas: mosquitos, moscas, chinches, ratas... Lo ha anunciado la Asociación Catalana de Empresas de Salud Ambiental. Al parecer, la combinación de altas temperaturas con las últimas lluvias es ideal para que nos convirtamos en una especie de remake de las Diez Plagas de Egipto. Aunque solo sea por haber visto Los diez mandamientos, con Charlton Heston haciendo de Moisés, seguro que les suena. Aquel episodio forma parte del capítulo del Éxodo del Antiguo Testamento, cuando el faraón se niega a dejar salir a los israelitas y Dios le envía las plagas para castigarle.

Los textos sagrados no deben tomarse al pie de la letra, pero sí que hay que leerlos con atención porque, combinados con los conocimientos históricos y científicos que tenemos ahora, aportan informaciones valiosas. De hecho, cuando en épocas pretéritas no sabían encontrar una explicación racional a determinados fenómenos, se interpretaban como un mensaje divino. Hasta el punto de que ahora podemos anticiparnos a determinados problemas, como las plagas actuales, y tratar de entender qué pasó en Egipto para que en la Biblia se utilicen las plagas para demostrar el poder de Dios.

Hace unos años, los doctores Joel Ehrenkranz y Deborah Sampson publicaron un estudio sobre el tema en The Yale Journal of Biology and Medicine. Defendían la hipótesis de que las plagas habrían sido causadas por lo que ahora conocemos como el fenómeno de El Niño, que provoca cambios térmicos en las corrientes oceánicas y desencadena altas temperaturas, lluvias torrenciales y fuertes vientos, con consecuencias terribles.

En la Biblia, la primera plaga se llama «el agua transformada en sangre», porque el Nilo se volvió de color rojo y muchos peces y anfibios murieron. Además, durante siete días los egipcios no se atrevieron a beber de aquel agua. Hay que recordar que para aquella civilización, el Nilo era el centro de sus creencias, y por lo tanto, el impacto de verlo teñido de un color que les recordaba la sangre tenía que ser muy grande. En realidad, era debido a un tipo de alga que crece muy rápidamente al superar los 20 grados. Posiblemente el viento del norte ayudó a que subiera río arriba.

Al no hacer tanto frío, las ranas –protagonistas de la segunda plaga– habrían criado en abundancia y querido escapar de esas algas tóxicas para ellas saltando fuera del agua. El problema es que la falta de hidratación acabó causándoles la muerte, con el consecuente hedor generalizado por la putrefacción de sus cuerpos.

Luego llegaron las plagas de insectos. Es fácil imaginar que gracias a las lluvias se habrían formado más zonas pantanosas, ideales para su proliferación. Especialmente los mosquitos, que actuaron como vectores de transmisión de enfermedades. Recordemos que otras plagas hablan de la peste y de la muerte de los primogénitos; lo que hace pensar en la existencia de alguna enfermedad como el virus del Nilo, que las personas de más edad ya habrían pasado antes y ante la que estarían inmunizadas, a diferencia de los niños, mucho más vulnerables.

Los animales estabulados también sufrieron la excesiva población de insectos. Algunos tipos de moscas aprovechan las llagas de los mamíferos para poner huevos. Cuando nacen las larvas se alimentan de esa carne y provocan úlceras en el cuerpo de los huéspedes.

En cambio, las famosas langostas llegaron transportadas por los fuertes vientos, que las arrastraron desde el desierto. Justo lo que ocurrió en 1967, cuando fueron desplazadas en grandes cantidades desde Arabia Saudí hasta Egipto. Y es que una de las fuentes de información para los investigadores son episodios históricos que pueden servir de referencia. Por ejemplo, en 1925, en Perú sufrieron un Superniño que causó plagas de mosquitos, brotes de dengue y malaria y daños en las cosechas. Esperemos que lo que ocurra aquí este verano no sea tan extraordinario como para que pase a los anales de la historia.

Referente

La Biblia como fuente arqueológica

La Biblia no es un libro de historia ni debe leerse literalmente (aunque hay quien lo hace). Ahora bien, contiene indicios de hechos históricos que son investigados por los especialistas en arqueología bíblica. Estos profesionales estudian los restos materiales relacionados directa o indirectamente con el judaísmo y el cristianismo para entender el contexto en el que aparecieron.