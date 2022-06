Idiotas y bancos

Tengo un familiar que, durante años, se dedicó a gestionar y conseguir financiación bancaria para empresas con problemas. En cierta ocasión, con motivo de sus peleas dialécticas con los analistas de riesgos, presentó una supuesta empresa necesitada de financiación, para lo que aportó un balance financiero, que era exactamente el mismo que el del banco al que se le solicitaba, dividido por varios cientos o miles, para disimular y empequeñecer sus datos. El analista de riesgos en cuestión rechazó de plano la posible financiación por excesivo endeudamiento de la empresa y fundadas dudas sobre su inmediata viabilidad, por supuesto sin percatarse que era el balance de su propia entidad.

En medio de esta pillería dialéctica, ambos interlocutores tenían sus verdades y aportaban sus mentiras. Es muy cierto que un banco y una empresa industrial o comercial se parecen muy poco, más bien nada. Cuando una empresa asume una inversión, “juega” al riesgo. La banca, sin embargo, no asume riesgos. Si piensa que una operación puede salir mal, simplemente la deniega. La aprueba cuando cree en el buen fin y, por si acaso, pide garantías adicionales.

Por otro lado, sus características financieras son también muy distintas. La empresa quiebra, o no, siempre tiempo después de entrar en problemas de liquidez e incumplir sus pagos. Si embargo, cuando un banco tiene problemas de liquidez, por no querer verlos o enmascararlos, hace algún tiempo que ya ha quebrado.

Por otro lado, la repercusión de las consecuencias del cierre o crisis de una empresa industrial o comercial, y situaciones análogas en una entidad bancaria son totalmente distintas. La crisis o cierre de una empresa industrial o comercial puede tener grandes consecuencias, pero siempre se circunscriben a su entorno laboral directo o indirecto, a sus suministradores, y las repercusiones socio económicas en la región o comarca física donde se ubicaba la entidad en crisis.

En el extremo contrario, la banca en crisis tiene un tratamiento peculiar y propio. Las consecuencias de la crisis de una entidad financiera se extienden al terremoto o estampida que la crisis concreta pueda ampliar hacia el conjunto de la banca y el sistema financiero del país. Es por ello por lo que la banca y el sistema financiero precisan de una normativa muy rígida que le aplica la autoridad supervisora (Banco de España, BCE, CNMV, etc.), al tiempo que gozan de la necesidad palpable de ser auxiliados por los gobiernos de turno en aras a salvaguardar a los clientes depositantes y el resto del sistema financiero.

Dentro de este entorno, en los años 2007 y 2008, se produjo la gran crisis financiera internacional, en general, y del sistema bancario español, en particular. Se nos vendió la idea de que «el sistema de las cajas de ahorro estaba obsoleto» y que la banca debía adquirir tamaño para adaptarse al futuro.

Dos engaños que sólo se han mantenido por repetición interminable. El modelo de las cajas de ahorro españolas era perfectamente válido, sólido y viable, hasta que los políticos decidieron romper su estatus y entrar abusivamente en su gestión hasta envilecerlo. El resultado fue perder el norte y el sentido común, hasta su propia quiebra, no del modelo sino de las entidades, una tras otra. No se salvó casi nadie.

En cuanto a ganar tamaño, las fusiones bancarias solo sirvieron para obtener ayudas multimillonarias bajo la excusa de salvar a la entidad deteriorada, sin asegurar la calidad ni solvencia del grande, y llegar hasta el chantaje político del «too big to fail», concentrándose hasta convertir un mercado abierto y competitivo en un oligopolio «maltratador» de sus clientes.

Primera conclusión a la que nos acerca la situación «especial» de la banca en cuanto a unas normas de cumplimiento específico por sus características propias: Parecería lógico que, dado que el país deberá acudir en ayuda de un banco en crisis para evitar males mayores al sistema, la banca no debería utilizar esas ventajas para entrar en otros mercados, como seguros, inversiones varias, carteras, etc., compitiendo con agentes que no tendrían tales ayudas. Es decir, deberían dedicarse sólo y exclusivamente a la banca «pura y dura».

Segunda conclusión: Llegados a este punto, somos muchos los que pensamos que nunca en este país ha estado tan maltratada la clientela bancaria como lo está en estos momentos. Hace pocos meses se desencadenó un tsunami virtual de opiniones alrededor del Doctor Carlos San Juan, quien acuñó el slogan «Soy mayor, no idiota». El doctor tenía y sigue teniendo razón, ya que prácticamente la banca no ha hecho nada para mejorar el trato al cliente mayor; ni al joven ni a ningún otro, manteniendo estable un récord de maltrato y trágalas incomprensible, si no fuera por su poder fáctico y déficit de concurrencia de competidores.

Y añado algo en favor de la corriente de opinión generada alrededor del Doctor San Juan: Tanto la administración como las grandes compañías suministradoras (eléctricas, telecomunicaciones, etc.), así como la mayoría de las demás empresas y la propia normativa y legislación de uso y pagos en efectivo, nos obligan a todos los ciudadanos, sin excepción, a mantener una cuenta bancaria y domiciliar recibos, pagos y otros movimientos. No es posible optar por otros medios de funcionamiento en cuanto a pagos y cobros, la sociedad obliga a pasar por la cuenta bancaria sin otra posible alternativa.

Por ello, me veo en la necesidad de reclamar que, dentro de la libertad de negocio e iniciativa y competencia entre los bancos, la cuenta corriente y/o de ahorros, la domiciliación de recibos y la tarjeta de débito deberían ser productos universales y gratuitos, en razón de ser obligatorios para todos los ciudadanos, sin posibilidad de opción alternativa. Se trata de un servicio público.

Ánimo, Doctor San Juan. Yo también soy mayor, otros no son mayores, pero nadie es idiota… o nadie debe ser tratado como tal.