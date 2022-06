Breverías 103

El otro día escuché una boutade de un escritor sueco, que por ser de aplicación a alguno de mis entrañables compañeros de mesa y mantel e irrefrenables adictos al buen yantar, me complace citar aquí: «estoy cavando mi fosa con cuchillo y tenedor».

*

Otro famoso escandinavo, el cómico danés Victor Borge tenía en su repertorio una duda trascendental:»¿por qué las moscas se pasean boca abajo por el techo sin caerse?».

Dentro de esta misma línea he de confesar que también a mí me tienen desvelado algunas cuestiones igual de trascendentes. Por ejemplo: ¿por qué los pelotones de ciclistas avanzan a toda velocidad tan juntitos que se tocan, y sin embargo nunca se enganchan y se caen’?. U otra cuestión todavía más obnubilante; se da por descontado que en las grandes ciudades el número de ratas es tan grande como el de sus habitantes. Y yo me pregunto; ¿dónde demonios están?. Yo en mi discurrir por mi ciudad no he visto ninguna. ¿Será que estarán todas hacinadas en las cloacas? Pues un overbooking garantizado.

*

El otro día escuché de boca de un amigo su concepto de «perder el tiempo»:»¡ir de tiendas con mi mujer!». Sería interesante hacer una encuesta entre nuestros íntimos para dilucidar cuál pueda ser para cada uno el paradigma de la pérdida de unas horas de su patrimonio vital. Yo por de pronto tal vez me apunte al tiempo que pierdo ante el ordenador para acceder a alguna información que se me hurta arteramente mediante una interminable batería de preguntas y contraseñas, y todo ello tras haber demostrado que no soy ningún robot.

*

No me resisto a recoger un comentario de F.P. de hace ya unos días.

Habíamos almorzado en un figón de mala muerte en un pueblo de la provincia. El tabernero, mal encarado y con patentes malas pulgas, nos estaba contando indignado cómo uno de sus parroquianos le había sustraído un salero. Todavía albergaba ciertas dudas sobre la identidad del ladrón. Pero en lo que no abrigaba dudas era sobre el destino que le esperaba al presunto delincuente:»¡¡eso sí, si lo pillo esta vez, lo rajo en canal!!».

A lo que mi amigo me susurró al oído. «a este tío lo vamos a proponer como relaciones públicas paara la discoteca Wilson».

*

Me suelo topar con un amigo cuya edad excede con creces los ochenta. Y cada vez que nos encontramos no deja nunca pasar la ocasión de presumir de su provecta edad:»¿pues ya tengo ochenta y seis y medio, sabes?», con la obvia intención de que se le replique que está hecho un chaval. Me recuerda cuando le preguntan a mi nieto de cuatro años la edad que tiene, y levanta con orgullo cuatro deditos de la mano, apostillando «cuatro...¡y medio!».

Supongo que estamos ante el típico cierre de bucle del retorno a la infancia de la senectud.