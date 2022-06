Comisión para superpoblados y despoblados

No hay nada mejor que acudir al problema de la superpoblación en Canarias para constatar que desde hace décadas tenemos montada una rala de las gordas con el territorio, los habitantes, las infraestructuras y los núcleos turísticos. El presidente Ángel Víctor Torres tiene razón al avisar de que no todas las islas o municipios crecen por igual. Hay dos tipos de velocidades, con capitales desbordadas y núcleos rurales que sufren de despoblación. Una ley de residencia poniendo el foco en la migración o la limitación de la venta de casas a extranjeros son brindis al sol: la primera medida es anticonstitucional y ajena al ordenamiento europeo de la libre circulación, y la segunda acabaría por dañar el mercado inmobiliario en sus diferentes variantes. Bienvenido sea una comisión para estudiar la evolución de la población en las Islas, pero también para que las instituciones locales y regionales tengan en cuenta en sus planeamientos cómo afectan sus soluciones a los movimientos poblacionales. Esto si que es un trabajo serio y concienzudo, fuera del marco de cualquier demagogia nacionalista volcada hacia el delicado espectro de la búsqueda del espacio vital con cortapisas a lo foráneo. Es evidente que La Palma, La Gomera y El Hierro padecen un déficit poblacional, al igual que lo acusa Tejeda frente a Santa Lucía, por citar algún ejemplo. Una comisión al respecto trataría, por ejemplo, de fomentar un mercado de trabajo para influir en un aumento poblacional controlado de estas zonas en alerta roja. Y a la inversa, buscaría la fórmula para desinflar un globo desbocado ralentizando los crecimientos comerciales o las infraestructuras viarias con efectos tóxicos para el equilibrio social. Pero insisto, la comisión sólo servirá para gastar saliva e irritarse la garganta si las propuestas no alcanzan el nivel de planificación. ¿Podemos colapsar? Con los procedimientos actuales, seguro que sí. Tanto para los que tienen el padrón de habitantes a punto de rebosar como para los que están secos. A la espera de un cambio, que esa comisión se active.