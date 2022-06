Supervivencia política

Alberto Rodríguez, exsecretario de Organización de Podemos, ha repetido con mayor claridad y públicamente algo que ya había anunciado en varias reuniones y contactos en Tenerife: pretende organizar y acaudillar una fuerza de izquierda radicalota «de obediencia canaria» que participaría en las próximas elecciones autonómicas y locales de mayo de 2023. Rodríguez sigue intentando recuperar el escaño del que lo desposeyó una sentencia del Tribunal Supremo después de un juicio que considera que se desarrolló sin las garantías debidas, una farsa leguleya en la que se le condenó «sin pruebas». Es la suya una posición tan respetable como discutible. Pero después de su anuncio, es lícito preguntar qué ocurriría si Rodríguez recuperara su escaño. Ya no milita en Podemos. Y pretende impulsar la creación de una nueva organización política con la que presentarse a los próximos comicios. Lo asombroso es que a aquellos que gritan con entusiasmo «¡transfuga!» cada vez que ven a Vidina Espino les parezca absolutamente normal, plausible y hasta benemérito que Rodríguez recupere un escaño para hacer política desde un partido ajeno al que fue elegido. E incluso –tal vez –competir electoralmente por los votos de la izquierda isleña con sus antiguos compañeros. Modestamente un servidor considera que es necesario una cara de hormigón armado para defender un oportunismo tan escandaloso. Pero para muchos el señor Rodríguez disfruta de una especie de bula por la creencia supersticiosa de que alguien tiene siempre razón por haberla tenido alguna vez.

En Madrid la presión es cada vez mayor para que Podemos ocupe el escaño – la siguiente en la lista electoral de Unidas Podemos por la provincia tinerfeña es Fátima González, de Izquierda Unida – y las recientes declaraciones de Rodríguez acelerarán, sin duda, las intenciones de renovación. La gracia –o la ambición -- de don Alberto Rodríguez estuvo a punto de costar la aprobación de la reforma laboral y –como es sabido – solo el voto equivocado de un sesteante diputado del PP lo hizo posible. Cada voto contará en el año y medio que queda de legislatura, y no solo para la convalidación de los decretos leyes – la forma preferida de gobernar de Pedro Sánchez y su equipo – sino incluso para la aprobación – harto improbable – de los presupuestos generales del Estado para 2023. En este contexto un escaño vacío es una temeridad. Y un espectáculo democráticamente bochornoso.

Los horizontes de un nuevo partido de izquierdas en Canarias –incluso en Tenerife – son ciertamente estrechos. Unidas Podemos Canarias no ha dejado de perder votos en los últimos ocho años, y eso a pesar del acuerdo entre Podemos, Izquierda Unida y Sí se puede, que se ha arriesgado a quedar subsumida y perder su propia identidad en la coalición, desde la que se ha maltratado estúpidamente a algunas organizaciones territoriales, como ocurrió con Si se Puede en el municipio de Santa Cruz de Tenerife en las locales de 2019. Por supuesto que Rodríguez goza de un amplio conocimiento pero su valor como icono de la nueva izquierda podemita, por supuesto, se ha desgastado rápidamente. Pero se trata de un juego de supervivencia política. Rodríguez podría armar su propio artefacto – un partido o una agrupación de electores – y trazar alianzas con Podemos o con SSP, dentro o fuera del paraguas del yolandismo. O terminar desembarcando con los suyos – que no serán demasiados en ningún caso – en otro partido si las encuestas se ponen aun más chungas que lo que pintan ahora. Aquí no está el juego el futuro de la izquierda a la izquierda del PSOE libre de interferencias madrileñas. Aquí solo está en juego la continuidad en la política institucional – esos sillones, despachos y moquetas tan odiosas – de Alberto Rodríguez.