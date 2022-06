Crónica de Olga en el barrio

En el barrio, cuando cae la tarde, no se escuchan ruidos, sino un recogimiento de sonidos y olores que esperan otra oportunidad. Es el rastro del bombonero doblando la esquina mientras una luz azul, que en el pasado no tan lejano era parpadeante, mancha las desgastadas aceras como un carmín barato; mercancía de segunda que vendían los jarabandinos de puerta en puerta, cuando bajar a la ciudad era un lujo dominguero. Es la cabeza de una media señora asomándose por la ventana, entornada con un no querer empujado por la novelería propia del país.

Porque la urbe atlántica, vista desde las alturas y despojada años ha de su manto de plataneras, se asemeja a una sinuosa serpiente. Un animal que muere a la sombra de los tres volcanes del istmo rodeado por un mar que encierra sueños y anuncia esperanzas. El barrio no espera gran cosa, salvo el milagro de un ascenso deportivo; sus inquietudes se resuelven en el bar que antes fue también tienda de ultramarinos, con botellines de cerveza alongados al letime formado entre una barra metálica y un piso ensuelado del Baño barato. Las azoteas brindan un atardecer de oropel y grana; las sábanas de la última colada peinan el cielo y bailan al viento, mientras un paisano se alonga al infinito en busca de su bando de palomas. Es un modesto estoicismo de color rural, porque fueron mayoría quienes vinieron del campo y levantaron casas acajonadas en las laderas de la ciudad. Casas que solo se permitieron el lujo de colorines en sus fachadas y dejaron al descubierto el resto de sus caras. Suena una moto con el escape retocado y detrás va un deportivo - al volante muchachos pelados en la Barber shop de Rayko - con los altoparlantes a volumen. Suena el Jincho, lumpen comercial made in Orcasitas, a dos mil quinientos kilómetros de realidad: Tápate los ojos con la gorra/ que esto es rap para delincuentes y zorras… Aparece el camión con los instrumentos de la banda y se hace un milagroso hueco en la atestada calle para descargar el material. El concierto se hará en el patio del colegio, porque el barrio, por no tener, no tiene ni una modesta plaza en la que celebrar al santo. Allí están poco habituados a las visitas culturales, aunque sus paredes, dibujadas con creyones, están pintadas de idílicos paisajes infantiles. Aparecen los músicos, pajarita en el bolsillo ellos y trajeadas de pulcros negros las féminas. Se acomodan parsimoniosamente en sus sillas, abren la carpeta de partituras y el primer clarinete, que hace las veces de concertino de la formación, da el tono que mandará. A continuación, se presenta el Maestro. En esta ocasión ejerce en la batuta Germán García Arias. En su juventud trompa titulado en el conservatorio madrileño, nieto de un prestigioso músico de la Orquesta Nacional de España y enamorado de las Islas y su espíritu, ha llevado a la Banda Municipal de Las Palmas a aventuras musicales que la alejaron, con fortuna y oportunidad histórica, de aquellas pesadas veladas donde el pasodoble era el rey. Los talentos de Arias son también de perfil sentimental, tal es su vocación de bondad con la condición humana de sus compañeros de atril. La banda, así, es un derroche de calidad sonora, prístina en sus ejecuciones, ambiciosa en su expresión musical. De tal manera que cuando Olga sale a escena y canta las primeras notas del Vereda tropical, el barrio se llena de floresta, palmeras caribeñas y un pecaminoso vaivén. Las vecinas que fueron sus amigas del colegio le gritan guapuras y la reivindican como propia del barrio y de su modesto orgullo. Ella canta con el arrebol de siempre, y aún más, sabedora de sus poderes y dando el regalo de su generosa voz a quienes la acompañan. San Juan, lleno de buena gente, recibe a la noche con sonidos que se escuchaban en la radio de cretona; eran la banda sonora de películas en blanco y negro venidas desde la otra orilla y que aquí, en este concierto en el barrio, se revelan con una intención reivindicativa: nadie deber ser ciudadano de segunda; todos debemos tener derecho, en una ciudad que se debe hacer futuro dando afectos a su periferia, a disfrutar de la belleza. En el patio, en mitad del concierto, el niño Manuel te abraza como si fuera a acabarse el día. Sus brazos son un refugio para el alma dormida; no existe la maldad en estos seres humanos de ojos achinados y cuerpos orondos, aunque su mente quedó en la infancia. Se levanta de su silla y baila, sin complejos, atreviéndose a entregar sus caderas a los ritmos tropicales y a las alegrías que da la vida cuando en ella hay música. Mañana, cuando observemos al Risco desde las calles de la ciudad orilladas al mar, habrá algo bueno que contar.