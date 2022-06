Nopólemo se encuentra inesperadamente con una página que lleva por título 1492. La página está en blanco, salvo ese título en negrita que la ocupa centrado en la parte superior. No recuerda cuándo lo escribió ni con qué intenciones lo hizo. Así que ahí está, 1492, aguardando a que Nopólemo lo desarrolle.

Lo más fácil sería comenzar por el descubrimiento de América, o por la discusión sobre la tendenciosidad eurocéntrica implícita en la palabra “descubrimiento”, pues América ya estaba allí antes de la llegada de los españoles, o por la tendenciosidad contraria, la indígenocentrica, pues antes del descubrimiento de los indios de los caballos y de los hombres barbados ya esos caballos y esos hombres barbados estaban en Europa cabalgando al unísono.

A Nopólemo no le gustan los lugares comunes, o en todo caso le gustan para tratarlos con la mala fe con que aconsejaba Horacio Quiroga en su breve ensayo “Retórica del perfecto cuentista” que se trataran los lugares comunes en los cuentos. Nopólemo sigue el consejo de Quiroga y se pone a pensar cómo utilizar el título “1492” con mala fe para, con mala fe, desarrollarlo en una página.

Nopólemo busca en internet y lo primero que encuentra es que no es uno sino que son tres los hechos de relevancia de 1492 que afectan a la Historia de España. En 1492 no sólo se descubre América, en enero de ese año se produce la toma de Granada, y con ello la pérdida del último territorio musulmán de Europa, y en marzo sucede la expulsión de los judíos.

Nopólemo no se queda satisfecho, hay poca mala fe en esos tres datos porque son lugar común de la historiografía, y por eso rebusca con más mala fe otros acontecimientos que consigan desdibujar la visión monolítica de esa efeméride. No encuentra gran cosa, salvo que en 1492 Alonso Fernández de Lugo desembarca en Tazacorte para conquistar la isla de La Palma. Y le llama algo la atención leer que en 1492 también se descubrió Europa. El argumento de tal afirmación es meridiano: al descubrir América los europeos empezaron a conocerse a sí mismos pues pudieron comenzar a definir su propia identidad frente al espejo del Otro americano.

¿Puede que 1492 sea también el año en el que América propicia que las oposiciones binarias se graben a fuego en la corteza cerebral euroamericana? La lógica aristotélica ya era binaria, A o no A, pero como nunca antes esa lógica pudo encarnarse en 1492 en el común de los mortales pues en esa fecha el europeo supo del otro indígena contra el cual inició el dibujo de su propia idiosincrasia. Y viceversa. Nopólemo piensa esto pero cuando lo repiensa se da cuenta de que ha de aceptar que ese pensamiento puede ser impreciso si no erróneo. ¿Acaso las identidades, incluso las de entidades minúsculas, no se crean con la estrategia del enfrentamiento?

El mundo está hecho de Villasdearriba y de Villasdeabajo. La UD Las Palmas contra el CD Tenerife, el Madrid contra el Barcelona, el Betis contra el Sevilla, el norte rico e industrial contra el sur pobre y rural o de servicios, el Este urbano contra el Oeste salvaje, la ciudad contra el campo, el hombre contra la mujer, el rico contra el pobre, el capitalismo contra el comunismo. Y viceversa. A Nopólemo no le convence esa dinámica binaria y frentista. Prefiere pensar en términos colaborativos y actuar en consecuencia, siempre, claro está, cuando sea posible, porque cuando no se puede no se puede.

Las paradojas son fundamentales para la promoción de un pensamiento reticular, ecosistémico y cooperativo. El vaso que está medio lleno también está medio vacío, el CD Tenerife y la UD Las Palmas son equipos canarios, Cataluña era parte de la Corona de Aragón, en Cataluña, no en Castilla, los Reyes Católicos recibieron a Colón a su vuelta de América, el mestizaje es fundamental en la identidad latinoamericana, tanto el hombre como la mujer tienen hormonas llamadas masculinas y hormonas llamadas femeninas. ¿Cuándo deja la manzana de ser manzana? ¿Al primer mordisco, al segundo, al tercero, cuando desaparece en la boca o al ser descompuesta en el estómago esa masa previamente triturada y ensalivada? ¿No será 1492 lo que fue y lo que ha sido y lo que está siendo ahora mismo, unos renglones que en 2022 desarrolla Nopólemo a partir de un título con el que se encontró y que no recordaba haber escrito? ¿Destino, casualidad, azar? Tal vez la casualidad sea la programación de un destino azaroso.