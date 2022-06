El coloso entre arenas

Hasta bien entrado el siglo XIX, la navegación en mar abierto se orientaba de manera poco precisa. Los referentes con los que se contaban eran la altura del Sol, los astros, las estrellas del firmamento y algunos aparatos rudimentarios como las brújulas artesanales, que luego se perfeccionaron, pero se seguía generando inquietud en los marinos a la hora de posicionarse correctamente en el mar. Por aquel entonces se hablaba de navegación «de estima», por su incertidumbre, y navegación de «arribada» cuando se encontraban en la cercanía del puerto de destino. Al divisar tierra, los navegantes se guiaban por los accidentes geográficos visibles, tales como las siluetas de las montañas, salientes en el litoral, ensenadas, etc. y, en general, todos los referentes a la orografía y meteorología de la costa (vientos dominantes, corrientes marinas, mareas). La información obtenida había que transcribirla cartográficamente y para dejar constancia de ella se idearon los derroteros. En estos planos náuticos ilustrados se trazaba la derrota o rumbo del barco y todo lo que describiera el litoral, bajos fondos, señalizaciones, perfiles visuales de las costas, peligros, etc. como información útil al navegante que le procurara una travesía segura. En la noche, ya que el litoral no era visible, se solía recurrir, desde tierra, al fuego de hogueras para que su llama orientase a los pilotos de los barcos en las proximidades de la costa cuando los navíos enfilaban al puerto de recalada.

El auge de transporte marítimo mundial, debido entre otros factores, a la revolución industrial y la expansión del colonialismo, motiva la puesta en servicio de nuevos puertos, evidenciando la necesidad de disponer de una señalización y balizamiento de la costa que garantizara una navegación segura. A mediados del siglo XIX, en nuestras Islas se comenzó a construir nuevas infraestructuras portuarias y se hacía necesario destacar los puntos relevantes del litoral para que los buques se movieran en la mar con indicaciones claras en el derrotero de los navíos. El impulso en las instalaciones de señalización marítima tuvo lugar en el año 1856 con la publicación de una Real Orden: «Plan de Alumbrado Marítimo de las Islas Canarias». Se imponía la obligación de «dotar al archipiélago de las señales necesarias» y, lo que es más importante, permitir a todas las administraciones que tomaran la iniciativa y propusieran la construcción de los faros a cargo a los presupuestos generales del Estado. Con una rapidez inusual para la época se definieron los asentamientos estratégicos de los faros procediéndose sin demora a su construcción. De esta forma, se dotó a Canarias de un alumbrado excelente que supuso montar una red lumínica costera que permanece hasta nuestros días prestando un gran servicio a la navegación. En el momento de definir el punto exacto de la costa canaria donde deberían situarse los faros y su posterior diseño, según la tipología de faros que proponía el Ministerio de Fomento, destaca la actuación de dos notables canarios, los ingenieros de caminos Francisco Clavijo y Juan de León y Castillo. En la segunda parte del siglo XIX, se levantaron 21 señales a lo largo del litoral canario. De ellas, 7 fueron diseñadas por Juan de León y Castillo. A él se deben los proyectos de los faros de la Isleta en Gran Canaria, Pechiguera en Lanzarote, San Cristóbal en La Gomera, Alegranza y Lobos en esos islotes, pero su obra más significativa daría como fruto el faro de Maspalomas que pasamos a describir. La navegación demandaba un faro de largo alcance en el extremo sur de la isla de Gran Canaria. Colón ya navegaba por esos mares. En su cuarto y último viaje a las Indias Occidentales, su hijo Hernando Colón, dejó escrito «el día 24 (de abril de 1502), nos trasladamos a Maspalomas para hacer aguada y conseguir la leña que necesitábamos para la travesía». A partir de ese momento, se convirtió en zona de paso obligado para los barcos que hacían la ruta americana. A Juan León y Castillo le pareció, observando un plano de la Isla, que el enclave ideal sería la punta de Maspalomas en el extremo más hacia el sur de la concavidad de la costa de la Isla. En consecuencia, procedió a diseñar un faro que cumpliera con la exigencia de que el punto de luz se viera a más de 20 millas mar adentro. La curvatura de la Tierra obligaba a la linterna a estar situada a una cota cercana a los 60m. de altitud sobre el nivel del mar. Con tales dimensiones, el proyecto tenía que ser un faro de primer orden según la clasificación del Ministerio de Obras Públicas. Otra exigencia, en este caso al no existir montañas próximas, era que el faro estuviera próximo a la costa para evitar que los navegantes, en noches de poca visibilidad, perdieran la referencia del litoral. El proyecto técnico del Faro de Maspalomas lo redactó inicialmente en 1861 pero, ante sus elevados costes y la falta de crédito disponible, se tuvo que archivar y posponer su ejecución. En 1881, existiendo ya presupuesto suficiente, se ordenó al ingeniero que actualizara el proyecto. El retraso de 20 años vino de perlas al técnico. León y Castillo retomó los planos primitivos y durante tres años pulió y modernizó su diseño. Con la experiencia adquirida en la construcción de otras señales marítimas, en eso 20 años y, lo que es más destacable, su sensibilidad de sobrada formación humanística, centró sus esfuerzos en la composición arquitectónica del conjunto de la obra. El resultado se puede considerar una de las obras cumbre de la ingeniería de la época. Consiguió, con su cuidado diseño, una tipología de excepcional armonía de formas. La gran altura de la torre le daba al conjunto un carácter monumental. Ello le obligó a esmerarse en lo referente a la composición y decoración exterior (molduras, rebordes y recrecidos, etc.). El conjunto del Faro comprende 3 unidades independientes: Muelle, albergue-almacén y viviendas y torre. 1-El muelle-desembarcadero Como primera medida había que definir el sitio exacto donde asentar el faro y resolver el acceso a ese paraje. Tras un laborioso trabajo de campo el ingeniero localizó un terreno que, aparte de cumplir los condicionantes expuestos, tenía que contar con una buena base de cimentación. Tengamos en cuenta que estamos en una zona de dunas de arenas, móviles e inestables. Una vez elegido el sitio, había que resolver el desplazamiento del equipo de trabajo: canteros, carpinteros, albañiles, técnicos etc. hasta el lugar. La zona, inhóspita, deshabitada y sin ninguna vía terrestre a la vista en kilómetros a la redonda ofrecía, como única solución, el acceso por el mar. De esta forma, proyectó un pequeño muelle. Con un largo de 65m. y una anchura de 6m. fue más que suficiente para servir de desembarcadero y de apoyo al equipo humano que trabajó en la obra del Faro. 2-Albergue-almacen Para el alojamiento de los operarios y almacenamiento de la maquinaria y útiles de trabajo diseñó un edificio independiente del Faro. Era una casa pequeña, de una sola planta, sin apenas valor arquitectónico y que recientemente fue demolida para incorporar ese espacio al paseo costero de Maspalomas. Tras 2 años obra, estuvieron finalizados los trabajos del muelle y el albergue-almacén en 1886. 3-Viviendas y torre Para la obtención de la piedra que se necesitaba para el conjunto del edificio, León y Castillo localizó una cantera en el curso bajo del Barranco próximo de Fataga. La piedra es de gran calidad resaltando su color. La tonalidad de la cantería, junto a los muros de mampostería ordinaria encalados y albeados de blanco, consiguió que se resaltara la belleza y rotundidad del conjunto. El bloque central lo componen la torre con su linterna y la casa de los torreros formando un solo edificio. En los faros de primer orden «deben disponerse las dependencias siguientes: habitaciones para el Ingeniero y para los tres torreros de dotación y sus familias, almacén, cuarto de limpieza y escritorio para los torreros». Las viviendas, distribuidas en dos plantas, siguen el sistema tradicional con un patio central cubierto y una galería interior que rodea la planta alta. Como dato curioso, que demuestra la meticulosidad del ingeniero, organizó la distribución de viviendas para que «las cocinas se colocaran aparte y así evitar que el humo invadiera al resto de las dependencias» y «como dependencia indispensable, se colocará un lavadero para cada torrero en la planta baja por la facilidad de proporcionarse el agua y para evitar los derrames en lo alto». Pensemos que esto ocurría en el siglo XIX. La torre del faro, el elemento más destacado del proyecto, está dividido en dos cuerpos: el basamento, de forma cilíndrica, tiene la altura de la casa y el cuerpo, apoyado en el anterior, es un cono truncado de bases paralelas que asciende hasta la cámara de servicio superior y la linterna. Terminada de construir la torre en el año 1889, se dieron por acabados los trabajos de la obra arquitectónica del núcleo principal después de 5 años sin interrupciones destacables. Solo faltaba la colocación del equipo luminoso, la linterna, en lo alto de la gran columna. El aparato óptico, un F. Barbier construido en Paris, elegido por León y Castillo fue colocado sin demora y aún hoy permanece instalado, pero no operativo. En febrero de 1890 comenzó a funcionar el Faro. El Faro de Maspalomas constituye una magnífica obra de ingeniería que podemos considerar el edificio civil con mayor relevancia monumental e histórica en la zona sur de Gran Canaria. Con el tiempo, se ha convertido, a lo largo de sus 133 años de historia, en un amigo cálido y entrañable que acompaña, en sus paseos a los bañistas y asiduos de la playa a la vez que saluda a todos los barcos que transitan por la zona.